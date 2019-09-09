【狗健康】散步是毛孩最後的娛樂活動　放狗對主人也有三大好處

我們下班以後可以聽歌，看戲，玩網游，耍耍朋友圈，那麼狗狗呢？如果把在家裡等你回來當做狗狗的日常的工作的話，你回到家裡，就等於結束了牠一天無聊的坐班，那麼牠在下班以後有什麼娛樂活動呢？ 殘酷的現實告訴我們，大多數狗狗在“下班”以後，是沒有娛樂活動的。

一天忙完工作回家，解開領帶，脫下外套，飯都不想吃就躺在沙發上玩手機，這時候，狗狗叼著繩子過來眼巴巴地看著你，然而連飯都不想吃的你怎麼可能會想帶狗狗出門散步呢？



“都累死了！再出去跑就真的累死了，還是在家裡逗逗牠就算了。”你看看，這個場景是不是非常熟悉，這就是大部分的狗狗所面臨的情況。

然而我要在這裡告訴大家一句，陪狗狗散步，可是狗狗唯一的娛樂活動！

當然我並不是想譴責大家沒空或者沒精力帶狗狗出門散步的狗主人，只是希望大家可以抽出點時間去陪陪自己家的狗狗。

為甚麼我會說散步是狗狗最後的娛樂活動呢？按圖看看我說得對不對↓↓↓

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狗狗其實也有自己的生活需求，然而這些需求都是可以通過散步來滿足的。如果僅僅是從狗狗的角度考慮，並不能說服你帶狗狗出門散步的話，其實帶狗狗出門散步也是對主人有相應的好處的喲↓↓↓

如果真的沒時間帶狗狗出門的話，其實比較建議請人代勞，如果真的沒辦法解決這個問題的話，其實可以考慮轉送別人。因為狗狗在長期缺乏相應的室外運動的情況下，可能會出現反常的行為，甚至會傷害自己。

雖然夏天外面天氣很熱，但是等到晚上的時候，外面也足夠涼爽到讓你能出門。所以帶上撿屎袋和水壺，牽著狗狗出門散步吧。出門遛狗記得撿屎哦！

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