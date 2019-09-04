【萌寵充電站】柴犬「滷肉飯」上山下海都不怕　只怕○○○惹尷尬

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 台灣有隻柴犬叫作「滷肉飯」，牠平日最喜歡跟著主人上山下海，牠的性格天不怕地不怕，獨獨怕○○○會帶來尷尬。到底○○○是指什麼呢？文末揭曉答案！

柴犬「滷肉飯」呆站在瀑布旁，到底發生什麼事呢？（受訪者提供）

居住在台灣南投縣的柴犬「滷肉飯」，目前1歲7個月，性格好動又不失乖巧。狗主潘樵平日放假都會帶滷肉飯到當地的山林溪谷遊玩，他偶而也會帶滷肉飯去海邊，讓牠在沙灘狂奔。

滷肉飯的性格黏人，不管是去溪谷，還是去岩壁，牠都會雀躍地跟著狗主去冒險，可說是天不怕地不怕，每次潘樵把牠放出門，牠就會露出一臉高興的表情，「初生之犢不怕虎，用來形容滷肉飯還滿貼切。」

滷肉飯：「我○○○，所以跨不過去！」（受訪者提供）

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最怕○○○會尷尬

滷肉飯經常覺得自己很厲害，不過上山下海偶爾也會遇到尷尬事，潘樵笑說：「牠看我們爬上瀑布的岩壁，牠堅持跟著爬上去，但是腿真的不夠......長，就卡在中間進退兩難，只好露出一臉尷尬的表情來求救。」

原來滷肉飯因為「腿太短」，而卡在瀑布的岩壁前，無法繼續前進，需要狗主過來抱走牠。不過，這點小事沒有影響滷肉飯冒險的心情，轉眼牠又繼續行程，挑戰瀑布！