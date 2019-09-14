【萌寵充電站】養9隻英短　港女母愛泛濫　放飯飛奔回家只為...

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 一般人通常只會飼養一至兩隻寵物，但港人Sharo家中竟有一個英國短毛貓軍團，共有整整9隻貓！這種左擁右抱的生活絕對是每位貓奴夢寐以求的，然而在享齊人之福前，Sharo其實為了讓貓貓順利成長也付出不少。

港人Sharo的家中熱鬧得很，每一個角落也可看見貓的身影，儼如一個貓奴天堂。她家中現時共有9隻英國短毛貓，包括一對貓父母及7隻貓寶寶。為了照顧貓寶寶，她在午膳時間乘的士趕回家餵奶，彷彿預演了一遍成為母親的經歷。

Sharo家中有9隻英國短毛貓。（Instagram@rainbowbabycat）

親歷「驚心動魄」誕下貓B過程

Sharo起初打算「兩個就夠晒數」，並計劃為貓父母絕育，卻意外迎接了7個寶寶的來臨。一年多前，貓仔「懵丙」近一歲大，就在Sharo打算帶牠絕育之際，卻赫然發現貓女「懵斗」已懷孕。經過X光檢查後，獸醫指懵斗懷有7隻小貓，面對突如其來的「驚喜」，Sharo笑言當時的確有點徬徨。為了迎接小貓誕生，她早已在網上偷師學如何陪貓貓產子。

到了小貓出生當天，她亦在懵斗身旁候命5小時，形容過程為「驚心動魄」。她發現懵斗忙不過來時，更親自為幼貓撕開身上幼膜，助幼貓開口呼吸。

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午膳時間寧挨麵包 換趕回家餵奶

懵斗要同時照顧7隻小貓，難免力有不逮，Sharo隨即擔起了半個母親的責任。「Lunch time嘅時候會搭的士趕返屋企，餵貓bb飲奶，都持續咗兩、三個月」， 為了爭取時間餵貓，她寧願挨麵包。她帶笑憶述當時情形，並無半點抱怨意味。雖然有朋友早向Sharo表示有意領養小貓，但她經過兩個月的貼身照顧後，早已與小貓建立起深厚感情，遂決定只將2隻交予胞姐照顧，其他均由自己飼養。

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雖然照顧7隻貓貓的擔子不輕，但Sharo坦言絕不後悔當初決定，因「返屋企打開門嘅期待都多幾倍」，她笑言生活變得充實許多，每天也要輪流為不同貓貓按摩，對左擁右抱的生活甚為滿意。