【萌寵充電站】鬆獅犬太肥被取笑　媽帶牠洗澡破謠言　結局尷尬死

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 來自台灣的鬆獅犬「阿肥」，憑著渾圓的重量級身型，成功擄獲不少網民的心。粉絲經常會取笑阿肥「很胖」，狗主為了力證阿肥只是「毛太蓬鬆」，早前上載了阿肥洗澡的影片，結果......

鬆獅犬阿肥有著渾圓的體型，讓人覺得非常可愛。（facebook圖片：我是鬆獅阿肥）

「牠不是胖，而是毛太蓬鬆！」相信不少寵主都聽過這句話，並對這個說法深信不已。到底是真肥胖還是毛蓬呢？寵主一試便知龍與鳳。

居住在台灣的鬆獅犬「阿肥」，體重達25公斤，可說是標準身型，不過有不少粉絲都取笑牠「胖」，為了力證阿肥只是毛太多，於是在facebook上載了一段洗澡片段，打算讓大家一睹阿肥的「真身」，不過......

▼▼▼狗主為了證明阿肥只是毛太多，決定要多放幾張照片，點撃看詳情▼▼▼

▼▼▼阿肥胖胖的很可愛！點撃圖片看阿肥超萌照片！▼▼▼

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「我這樣看起來是不是沒那麼渾圓了？就說是毛多了！」阿肥的毛髮沾濕後，身型仍然很健碩，驟眼看，分別根本不大！她及後再上載洗澡的照片，強調「影片是角度問題」、阿肥「是有腰身的」，但分別還是不大！

狗主把影片上載到facebook專頁「我是鬆獅阿肥」後，網民紛紛留言指「好像沒有什麼變啊」、「看到阿肥公主的粗腰了」、「看起來肥嘟嘟的唷」。當狗主再上載阿肥的腰身照時，大家再說「直桶腰=沒腰」、「更加確定不是角度問題了」、「沒看見腰身」、「媽媽不要欺騙妳自己」、「好謙虛的腰」。大家又看得出分別嗎？