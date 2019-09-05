牠瘦了要多吃些！男友媽即煎高級牛扒　主人無奈只分到一小口

混種狗摳摳真的萬千寵愛在一身，繼早前落雨有人替牠打傘後，這次男友媽又出動，一邊喊叫摳摳瘦了要多吃些，, 一邊餵牠吃高級牛扒，結果身為主人的，只能吃一小口。網民看到這「偏心」行為後，只能憐憫地表示「妳只不過是陪嫁」。

摳摳表示：「全都是我的，你別搶。」（facebook@摳逆吉哇）

這算是有趣還算心酸的故事呢？台灣有網民在facebook裏表示，當她帶着狗狗去到男友家時，男友媽知狗狗摳摳還沒吃東西，於是便即時去廚房煎牛扒給牠吃，還邊說着摳摳又瘦了，要多吃些。最終兩塊高級香口的牛扒，都給狗狗摳摳吃進肚裏，自己只能分到一小口。

狗狗摳摳一直守在廚房旁，像是清楚知道有人替牠準備肉肉，於是搖着尾巴相當高興。「男友媽媽說摳摳瘦了要補補，雖然我是不知道哪裡瘦了啦！」女主人哭笑不得的表示。

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摳摳：「我去到哪裏都大受歡迎。」（facebook@摳逆吉哇）

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網民表示，「看來狗狗才是媳婦」、「本來就不是給妳吃的，有一口就不錯了」、「是妳偷吃了摳摳的牛排」、「我突然知道摳摳姐姐這麼瘦的原因了XD」、「阿嬤的心肝寶貝」、「阿嬤眼裏沒有胖孫女」、「摳摳真的超幸福的，好多人疼愛牠」、「 有一種餓叫做媽媽覺得你餓」。