被英國短毛貓捉弄　貓奴起床照鏡見眉毛斷開　男友恥笑變條碼

貓星人搗蛋的方式層出不窮，貓奴們可謂防不勝防。台灣一隻貓貓為喚醒主人而舔其眉毛，卻意外導致她的眉毛缺了一角，結果她起床照鏡後崩潰了。

被貓主子叫醒看似是窩心行為，但也隨時可能釀成「悲劇」。台灣網民Kenji的女友早前剛進行了霧眉，卻受到Kenji愛貓的「攻擊」，結痂中的眉毛竟然被舔掉了一角，令她非常無奈。

Kenji女友的眉毛被貓貓舔走了一角。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

昨日（4日）早上，混種英短Migo為了叫醒Kenji及其女友，不斷舔二人的臉，包括其女友的眉毛。女友醒來後照鏡子，赫然發現眉毛末端被舔走了一角，頓時欲哭無淚。一旁的Migo卻擺出一副事不關己的姿態，讓女友不禁無奈翻白眼。

Kenji指，昨日是女友霧眉後第六天，因此眉毛正在結痂。他續表示，女友花了台幣6500元霧眉，笑言：「花6500元變成條碼。」他指女友接下來數天也不會到他家暫住以保護眉毛，另外亦已預約修補眉毛。

犯人擺出一副事不關己的姿態。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

▼▼▼Migo除了舔走主人眉毛外，原來還背負著欺詐罪名？！▼▼▼

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網民看到Kenji分享這則經歷後，留下不少爆笑評論：「我以為那是海苔醬」、「還以為那（眉尾）是痣」、「喵皇幫你測試售後服務」、「貓星人使用還原技能」、「再舔下去會變成條碼」。

Kenji透露，Migo性格調皮而且愛撒嬌，經常也會手口並用地叫醒他，一邊踩他的身體，一邊舔他的臉。除了Migo外，他家中還養有另一隻銀灰色的美國短毛貓Oreo，他同時為兩隻愛貓開設了Facebook專頁「MIGO愛吃OREO」，分享牠們的萌照及紀錄日常點滴。