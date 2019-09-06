水碗攝影機紀錄喝水實況　除了貓狗外竟然還有牠

水是生命之源，每個生命都需要。 在土耳其有網民做了一個小實驗，他在街頭放了一碗乾淨的水，並在裏頭放置了攝影機，藉此觀察前來喝水的流浪動物，看着牠們喝水的神情反應，真的很療癒。更令人感意外的，除了流浪貓狗外，竟然還有天上來的小動物。

水碗放在街頭，從這視覺看着藍天，感覺很不一樣。（facebook@Kimyasal Pazarı）

相信很多人早已知道，土耳其是流浪狗貓狗的天堂，這裏不僅沒有撲殺政策，而且居民對浪浪極為友善，浪浪在街角隨處可見。

期待的浪浪出現了，牠在疑惑着是否要飲這水。（facebook@Kimyasal Pazarı）

+ 4 + 3 + 2

雖然大家對浪浪都有愛，但未必時刻都能照顧周到。土耳其網民Ahmet Selki表示，流浪毛孩在城市裏始終還是很難找到乾淨的水源，作為地球生物的一份子，人類有責任為牠們提供新鮮的飲用水。於是他會經常在街頭放置清水讓浪浪飲用，而這次更在其中一個水碗裏，安放了一部隱藏攝影機，紀錄有什麼小動物前來飲水。

影片再年前已發布，近日再被廣泛瘋傳。（網上截圖）

令人感動的是，受惠這碗清水的，不只是流浪貓狗，就連烏鴉也飛來了。Selki表示他從沒留意過，原來一碗水可以造福這麼多不同的動物！

雖然影片在2017年已發布，但近日外媒再次訪問了Selki，令影片再次在網上瘋傳。Selki在訪問中表示「人類按照自己的意思及方式肆意塑造及摧毀了地球，我認為現在是時候替其他物種著想了。」就是因為這個理念，不少動保人士與義工，才會努力不懈地為浪浪謀求福祉，希望所有生命都能在地球上和平共處。

【點擊圖片看土耳其浪貓的可愛，真的是街頭四處可見，無怪乎伊斯坦堡被稱為「貓之城」】

遊走古城街頭，讓人想起兒時記憶中的香港，那個年代，大集團和商場、領展還未完全「攻陷」香港，落街玩還有不少貓貓狗狗作玩伴。（資料圖片）