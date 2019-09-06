【萌寵充電站】法國老虎狗怪癖最愛睡洗手盆　網民：床白買了！

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 法國老虎狗Manny可說是狗界的網紅，牠時常出現於品牌的廣告裡，傻呼呼的樣子讓不少網民都不禁成為牠的粉絲。不過Manny可愛的外表下，竟然藏了一個怪癖......

Manny有床不睡，竟然睡在洗手盆？（Instagram圖片：manny_the_frenchie）

目前3歲的法國老虎狗「Manny」是隻網路紅犬，牠經常會跟知名品牌合作，身影時常出現在廣告上，同時也會支持動物公益的活動，單單是Instagram的粉絲，已經超過100萬人。

Manny作為一隻網紅狗，理應百般寵愛在一身。這天，狗主在Instagram上載一張照片，Manny竟然睡在洗手間裏的洗手盆上！為什麼牠的待遇那麼差？

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原來Manny最愛睡的地方，不是軟綿綿的睡床，而是洗手間裏的洗手盆！每次Manny被放到洗手台後，馬上走到洗手盆，靠在水龍頭，調整一個舒適的姿勢，然後就窩在裏頭呼呼大睡。

不少網民看到Manny睡在洗手盆的相片、影片後，都留言大讚牠「好療癒」！有網民說牠「有個可愛的怪僻」，更指狗主那些柔軟的狗床「全都白買了」，牠「只要洗手盆」。大家的狗狗又有這種怪僻嗎？