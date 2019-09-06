航班上竟然有狗狗　座位旁還出現這種另類「寵物」

大家或許有見過、有聽過狗狗出現在機艙裡，不過有見過馬匹出現在機艙裏嗎？ 這並不是開玩笑，在現實生活裡，的確會有活生生的馬匹出現在機艙裏，牠還有著特殊的任務。美國政府把牠們稱為「精神輔助動物」，專門安撫飼主的情緒。

有網民早前發現有奇怪的動物出現在機艙裡。（facebook圖片：Flirty the Miniature Service Horse）

「現在可以帶著馬匹參與家庭旅行......」有網民在Twitter上載了一段影片，內容是飛機機艙裏，竟然有一匹馬！原來當日不止該網民遇到這匹馬，還有好幾位網民都有遇到牠。

經外媒調查後，發現牠擁有Twitter帳號和facebook專頁，是一隻叫作「Flirty」的迷你馬。Flirty的身型嬌小，跟一般的馬匹比較，牠的體型顯得很迷你。不過當牠出現在機艙，就彷如龐然大物。網民指牠一直安靜地站立在飛機的通道上。

不論是袋鼠，還是火雞，牠們都不時出現在美國航空公司的機艙裏，全因為美國政府接受「精神輔助動物」陪伴主人登上飛機。這些「精神輔助動物」的功用，主要用於陪伴患有焦慮症、抑鬱症的主人，舒緩他們的情緒。

▼▼▼點撃看影片！飛機機艙裏竟然有馬匹出現？▼▼▼

▼▼▼Flirty是隻「精神輔助動物」，牠陪著主人四處出遊▼▼▼

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據美國聯合航空公司所指「精神輔助動物」的乘搭數量，過去一年增加了75%，有近76,000隻寵物曾經乘坐他們的航班。不過並非每一隻動物都可以成功坐上客機，由於「精神輔助動物」過去來多次引起爭議，目前只有貓、狗及受訓練的迷你馬，可以登上機艙。

這種情況只發生在美國。現時大部分航空公司都只接受為殘疾人士提供輔助的「導盲犬」、「服務犬」，其他動物一律不准出現在機艙裡。

雪橇犬出現在民航機上，全因......

早前，在微博上瘋傳一段短片，有隻阿拉斯加雪橇犬，呆呆的坐在經濟客艙主人的旁邊，還露出一臉笑容，極其可愛。

▼▼▼到底狗狗為何會出現在機艙裡？點撃圖片放大了解詳情▼▼▼

不少寵主都想帶狗狗一起旅行，不過有7件事必須要知道。

每年約有100萬隻寵物曾透過飛機作交通工具，外國機構便提供了一些保護動物在飛機上的安全指引，包括了寵物年齡的限制，以及提示寵主托運寵物時，需要在候機室的等待時間等。

▼▼▼毛孩子提提你，7個狗狗坐飛機前的Check Point！點撃圖片看詳情▼▼▼