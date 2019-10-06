【萌寵充電站】美食當前貓貓失「血性」　完全無反應　真相是...

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 所有貓咪都是可愛，單看萌樣已很滿足。但如果看萌貓還能長知識，是否又更加分呢？ 這兩隻來自日本的萌萌可愛貓咪，除了天生可愛外，主人更很用心替牠們打扮，每次出場都有不同造型，而且還伴隨着一堆美食，更會介紹一些美食背後的文化知識。

這就是Maro和Kukuri，牠們在IG裏分享美食，同時介紹美食背後的文化知識。（instagram@rinne172）

這對日本萌貓分別是6歲的男仔Maro，以及2歲的女仔Kukuri。他們樣子可愛，而主人也很懂為牠們打扮，因此IG裏已有11萬粉絲，期待貓咪每日有新相片發布。

牠們生活在日文，當然會重點介紹日本美食。章魚燒裏，可以放很多材料呢！（instagram@rinne172）

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萌樣、美食、知識合併

大多數貓咪都是貪吃的，很多時貓奴不在貓咪便偷東西吃。不過，這對貓咪對美食當前也不為所動，更讓主人慢慢拍照，因此貓奴可以盡情地為貓咪打扮，並與不同美食合照。

既然貓咪對人類食物不感興趣，貓奴便想到可以透過牠們來介紹關於日本的文化和節慶，又或是美食餐單。再加上IG裏是日本和英文介紹都有，不僅讓人看到美食而食指大動，也可以讓粉絲透過可愛貓咪的照片，更深入了解關於日本文化。

明顯就是Maro做主角！（instagram@rinne172）

網民都甚為驚訝，為何貓咪對滿枱美食都沒有反應，而且更乖乖地盯着鏡頭拍照呢？貓奴解釋，「一直以來Maro都不會去吃枱上的食物」，雖然放滿了不同的佳餚，但貓咪似乎絲毫沒被吸引。至於為何會這麼乖巧不動，貓奴表示貓咪一向比較文靜，總是安定坐下來看着遠方發呆，結果成就了這些相片。貓奴笑稱Maro根本是天生的模特兒，拍照根本沒難度。

以天皇打扮，出了年曆呢！（instagram@rinne172）

除了靚相外，貓奴也很用心地用食物作為主題，介紹這些美食背後的故事，有時候是介紹文化習俗，例如日本打工族放工後會到居酒屋飲酒；當到了節慶時，又會介紹節慶由來與美食的關係。這些知識都用文字描述，而是日文和英文並用，方便更多人認識這些日本文化。