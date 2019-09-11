白汪頭頂被當畫板玩「過三關」　路人了解後：難怪牠會被畫

許多狗狗都很親近人類，牠們脾氣極好，又不會亂咬人，但也不能因此成為被欺負的理由。 在台東，近日有網民在公園附近，見到一隻可愛的白狗在徘徊。細看之下，發現牠頭頂竟被當成畫板，被頑皮的小孩在玩「過三關」。網民心痛狗狗被欺負，拍照並發布到多個Facebook社交群組，呼籲家長能夠管好小朋友，不要再拿狗狗當作塗鴉板。

白狗一臉無奈，沒精打采的樣子。牠頭上明顯被人用筆在塗鴉。（facebook@台東大小事）

從照片中可看到，一隻白狗垂頭喪氣似的，趴了在路邊。細看之下，便可到牠的額頭被藍色箱頭筆畫出井字線條，而且更有圓圈和交叉圖案，明顯是被用來當畫布，在玩「過三關」。據發現狗狗的網民表示，這白狗在台東的仁七街公園徘徊着，當摸牠時，狗狗便自然靠近，可見牠是隻相當溫馴友善的狗狗。網民不禁憐憫地說道：「難怪牠會被畫！」

狗狗在頸圈，應該是附近居民放養的。（facebook@台東大小事）

溫馴善良不能成欺凌原因

由於狗狗有頸圈，網民相信牠是被人放養的。網民熱心地把相片發放到各社交群組，希望為毛孩發聲，要家長們多管教小孩子，狗狗善良，不等於可以去欺負：狗狗溫馴，不等於可以讓頑童任意妄為。相片發布後，網民紛紛回應表示憤怒：「這惡作劇行為確實很糟糕！」

狗狗做錯了什麼，為何要這樣待牠？（facebook@台東大小事）

溫馴就要被人欺負？這絕對不是理由。（facebook@台東大小事）

在Facebook群組「台東大小事」裏，更有網民認出這白狗，「我住在附近，這隻狗狗脾氣超好的」、「很乖，但年紀也很大了，步伐緩慢」，其他網民也心痛狗狗遭遇，「有時候不僅僅是小朋友，連大人都會有這種無知的舉動當有趣」、「好可憐的狗狗」、「好無辜的狗狗」。網民們都願意為毛孩發聲，希望大家都別再傷害無辜的狗狗。

【點擊圖片看另一隻狗狗，牠樣子或許不可愛，但同樣值得被愛，要善待狗狗啊！】

因先天缺陷，Chupey沒法把口合起來，因此總是像笑臉迎人！（instagram@cheers.for.chupey）