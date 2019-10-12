狗狗嗅覺靈敏　味覺同樣「超班」？牠們竟能嘗出水的味道

吃過狗糧的主人都知道，狗糧的味道真是清心寡欲。在餵狗狗的時候，我經常會忍不住對牠們心生憐憫，畢竟不加任何調味的水煮雞胸肉又腥又柴，一般人都下不了口。然而狗狗卻可以把白煮雞胸肉吃得津津有味，牠們的味覺難道遲鈍到這種程度嗎？

狗狗的味覺並不靈敏

我們似乎總是習慣性地把嗅覺和味覺聯繫在一起，覺得狗狗的嗅覺那麼靈敏，味覺肯定也差不到哪裡去。然而狗狗其實並不是我們想像當中的美食家，牠們的味覺不比人。事實上，我們人類有大概9000個味蕾，而狗狗只有大概1700個。換句話說，狗狗對於味道的感知度只有人類的六分之一。

但這並不是說狗狗就是一個味覺白癡了，即便牠們的味蕾比人少，牠們的舌頭依然有我們人類所沒有的能力幫助牠們去品嚐味道。

狗狗的味覺並不靈敏（Adam Griffith/ Unsplash）

狗狗能喝出水的味道

對於人類來說，水就是無色無味的。我們頂多只能判斷一下牠入口的口感，而很難去評判水好不好喝。但狗狗卻能嚐出水的味道。科學家在貓狗以及其他食肉動物的身上找到了專門對水有反應的味蕾。這些味蕾位於動物的舌尖處，隨著動物添水的動作而彎曲。

科學家還發現，當動物吃到甜的或是鹹的食物時，這種味蕾會尤其敏感。其背後的原因可能要歸咎於甜味和鹹味進入到體內的時候，會讓動物產生口渴的感覺。

狗狗能喝出水的味道（ Boxed Water Is Better/ Unsplash）

狗狗對於味道的喜好

研究表明，狗狗和我們一樣能夠嚐出四種味道：酸、甜、苦、鹹。不過狗狗對這四種味覺的感知卻與人類不盡相同。

▼點擊下圖了解狗狗對酸、甜、苦、鹹的感知

+ 6 + 5 + 4

狗狗不是美食家，畢竟牠們的味覺並不足以讓牠們辨別出食物是否好吃。不過以牠們靈敏的嗅覺來看，或許聞起來好聞比嚐起來好吃更重要吧。

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