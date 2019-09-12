摺耳貓「冬菇」作客朋友家　反客為主舉動嚇呆飼主

貓貓通常比較內向，面對陌生的環境較易感到不安，但凡事總有例外，就如這隻來自日本的摺耳貓「冬菇」。牠到別人家作客時不僅沒有躲起來，更肆意擺出慵懶姿勢，彷彿置身自己家般放鬆。

蘇格蘭摺耳貓「冬菇」有著一項過人之處，那就是比一般的貓貓大膽許多。一般而言，貓貓對周遭環境非常敏感，一旦到訪陌生場所便會緊張得瑟縮一角，或表現得不知所措。然而，冬菇卻在別人家擺出一副悠然自得的姿態，放鬆程度令其飼主Yukio也大感驚訝。

摺耳貓「冬菇」在別人家慵懶地靠在櫃子旁休息。（Twitter@goonies2222）

來自日本大阪市的冬菇現時已13歲，是隻飽經歷練的老貓。日前，牠首次到訪Yukio朋友的家，不但沒絲毫警愓不安，反而表現得異常放鬆，慵懶地靠在櫃子旁，彷彿置身家中。當Yukio的朋友拿出貓糧宴客時，冬菇甚至直接趴在地上進食，狀甚享受。

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Yukio透露，其實冬菇從小已表現淡定，即使被其他貓挑釁，牠也會不屑一顧地倒頭就睡。就算遇上大力摟抱牠的小孩，牠也不會表現出厭惡，反應非常淡定，「我懷疑（牠身體）裏面住了一個大叔」，Yukio開玩笑道。

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