經歷喪犬之痛　暖男收養一屋「老人家」延續對牠的愛

面對喪犬之痛,要怎樣才能走出陰霾呢?美國暖男便用了這方法。 Steve Greig在愛犬過世後,一直悶悶不樂,沒法走出悲傷陰霾。但在一個偶然機會下,他收養數隻年老狗狗,從此他的生活變得不一樣。這些老狗讓他心寧得到慰藉,更令他變身成暢銷童話書作者,與大家分享照顧老狗心得與尊重生命的訊息。

一屋老朋友,Steve笑說自己是住在動物屋。(instagram@wolfgang2242)

Steve Greig是美國科羅拉多州的會計師,在2011年時他曾經歷了一段令他心碎的事件,就是愛犬突然離世。Steve表示:「當時我情緒低落了許久,兩個月過去了,但還是沒法平伏下來。我知道不能一直這樣下去,於是決定要作出改變。我去到動物收容中心,找到了中心裏一隻年紀最大的老狗。我知道不會有人肯收養牠,但我願意去為牠的生命作出改變。」

【點擊圖片看看一屋老朋友的生活情況,其實相當和諧呢】

老狗們同樣可愛,更值得去愛。(instagram@wolfgang2242)

+ 15 + 14 + 13

當時Steve收養的,是隻12歲芝娃娃Eyore,當時他已知狗狗心臟有雜音以及膝蓋有問題。但Steve表示願意接受,更願為牠付上無盡的愛。

Steve家中新成員,火雞Tofu。(instagram@wolfgang2242)

就是這個契機,Steve去到不同收容所裏,將年老的狗狗帶回家。現時Steve家裏有8隻沒人想要的老狗,還有1隻豬、2隻雞、1隻兔子,以及新成員1隻火雞。但要照顧這些小動物其實一點也不輕鬆,他要每天早上5點起床,開始準備不同的糧食給,還要給牠們餵藥。放工回家後,又要帶牠們外出散步做運動,周末更要帶到醫院覆診。雖然生活忙碌,但Steve卻十分喜歡和老狗相處。

相比之下,老狗更懂享受寧靜的樂趣,牠們比起年輕的小狗更聰明,更清楚知道自己想要的生活。 Steve Greig

Steve將自己的故事放到Instagram裏,結果引起網民關注,就連《紐約時報》暢銷作家也與他聯手推出童書《The One and Only Wolfgang: From pet rescue to one big happy family》。此書用溫馨又幽默的筆法,搭配漫畫風格插圖,記錄了Steve的生活逸事,以及領養老狗的樂趣。

Steve的新書,現已在Amazon有售。(instagram@wolfgang2242)

【點擊圖片看《The One and Only Wolfgang: From pet rescue to one big happy family》這書的內容】

+ 7 + 6 + 5

當問及養老狗有什麼好處,以及要注意什麼時,Steve有以下7點意見: