傳聞頭過身便過　洞口直徑只有10cm　肥貓能化成水成功穿越？

經常有人用「液體」來形容貓，因為貓咪的身體非常柔軟，即使非常狹小的地方，都可以輕鬆通過，就好像「液體」般，可以隨意改變型態。 日本有位貓主早前便做了三個有關貓咪的「科學實驗」，讓貓咪通過不同大小的圓型、直長方、橫長方，來測試牠們到底能通過多狹窄的地方。結果讓人超級意想不到！

只要頭部通過，身體同樣可以通過？日本貓主帶領兩隻人氣網紅貓「Maru」和「Hana」，跟大家一起做實驗！（影片截圖）

日本有位貓主經常會邀請家中的貓咪「Maru」和「Hana」挑戰他設置的機關，進行貓咪的「科學實驗」，最出名的實驗莫過於測試貓咪的身體可以有多扁。由於Maru和Hana在測試的過程裡意外地配合，令牠們在網上爆紅，相關影片在Youtube上，獲得127萬次點撃，而牠們的Instagram亦擁有多達27萬粉絲。

這次貓主又有新主意，決定測試貓咪可以通過多狹窄的洞口！據說，只要貓咪的頭部可以通過，身體就可以通過，到底這個說法塾真塾假呢？

▼▼▼點撃影片即看：貓咪Maru與Hana測試能夠通過多窄的洞口！▼▼▼

▼▼▼點撃圖片逐格看：到底貓咪Maru與Hana能通過多窄的洞口呢！▼▼▼

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▼▼▼點撃圖片逐格看：貓咪Maru和Hana到底可以通過多扁的地方呢？▼▼▼

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▼▼▼點撃圖片逐格看：貓咪Maru和Hana可以通過多狹窄的地方呢？▼▼▼

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貓主過去曾經讓Maru和Hana通過不同高度、闊度的紙板，就此測試是否「只要頭部通過，身分就可以通過」。上次測試闊度時，貓主發現只要Maru的頭部通過，牠的身體就真的可以通過。不過這次圓型紙板的測試，好像推翻了這個說法？即使Maru可以把頭穿過紙樣，牠的身體還是卡住了！不過，貓主在影片的最後亦補充，這個測試只屬家庭實驗性質，不能作準。