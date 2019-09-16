【萌寵充電站】柴犬咬爛坐墊竟瞇眼領功　主人秒被氣死

柴犬破壞力驚人，但牠們這麼萌這麼可愛，你忍心責怪牠們嗎？ 有日本網民近日在Twitter上，分享了多張被柴犬破壞坐墊的相片，看着滿地都是棉花，主人心底一定很憤怒。但這破壞王卻露着笑容，瞇起眼睛看着主人，當你看到這可愛樣子，怒氣是否全部消失了呢？

笑成這樣，你還能對牠動氣嗎？（twitter@sora1013siba）

天生可愛，做錯事往往也會容易被原諒？

近日，有日本網民在Twitter上寫「當我回到家裏時，一場棕色小颱風正猖獗肆虐」。原來網民指的，就是家中的柴犬そら，牠用抓子和嘴把坐墊撕破了，內裏的棉花都被翻了出來。

【點擊圖片看極可愛的柴犬そら，如何用笑容化解一切懲罰！】

行兇現場一片狼藉，狗窩裏的坐墊被破壞了。（twitter@sora1013siba）

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如果你看到家中狗狗如此搗亂，相信一定會大怒。但柴犬そら的主人表示：「如果你看到這個笑容，你就不會生氣了。而當我看到牠令人着迷的笑容時，我也跟着笑了。」果然賣萌就沒錯了，一笑就什麼事情都解決了。

犯案後展笑容成熱門照

柴犬そら天生顏值高，平日總是笑面迎人。每次做錯事，牠都用一臉天真的樣子，加上燦爛的笑容，令你沒法對牠生氣。就是因為柴犬そら在犯案現場拍下的笑容照，令這相片成為Twitter裏最受歡迎的照片，主人也大感驚喜。

主人表示，柴犬そら一直是個開心果，去到那裏都帶着笑容，因此極受歡迎。這張瞇眼傻笑相片，有近10萬讚好，被轉發2萬多次，可見人人都喜歡這天真笑容。

【點擊圖片看柴犬そら如何用笑容化解仇恨，不過主人真的都可原諒そら的搗蛋嗎？】

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網民在相片下留言表示「柴犬實在太可愛」、「看了這個笑容，實在捨不得罵」、「很懷疑牠有知道自己做錯事了嗎？」、「為何可以笑得這麼可愛」、「別人的柴犬不會讓人失望」、「別破壞，但我喜歡這笑容」、「想看柴犬笑容，我被迷倒了」。