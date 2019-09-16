【養貓好處多】橘貓沒白養！牠用身軀就全主人「巨乳夢」

養貓的好處數之不盡，台灣一名女網民日前更發現了一個不為人知的好處，那就是用貓貓來一圓「巨乳夢」！

與寵物互動能使人愉快並非新聞，但原來寵物們還有另一種方法哄飼主開心，例如實現她的夢想。上周三（11日），台灣一名女網民在Facebook群組分享了一張與愛貓的合照，並留言指「實現了我的巨乳夢」，笑翻網民。

葉姓飼主靠貓貓幫忙一圓「巨乳夢」。（受訪者提供）

相片中的主角是貓貓「小胖豬」，葉姓飼主用粉紅色上衣包裹著小胖豬，驟眼看上去便覺得她胸前有龐然大物，彷彿一雙巨乳。小胖豬現時3歲半，但體重已達7.5公斤，非常具份量。葉姓飼主表示，之前也曾把貓貓捲入衣服內，於是今次再度嘗試：「結果拍照起來直接變成巨乳，也順便找到了養貓的好處！」

「小胖豬」體重已達7.5公斤。（受訪者提供）

▼▼▼點擊相片看小胖豬如何從浪貓變「肥豬」▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

原來小胖豬本是隻流浪貓，全靠牠的媽媽才覓得幸福歸宿。葉姓飼主指，小胖豬的媽媽一向也會向她家討吃，後來便帶同剛出生的小胖豬一同前來。直至有天，貓媽媽突然銷聲匿跡了數天，只餘小胖豬獨自來討食，於是葉姓飼主便決定收養牠。

10隻橘貓9隻胖

當時，葉姓飼主聽說「10隻橘貓9隻胖」，遂隨口為小貓取名「小胖豬」，結果貓貓果然不負所望，身型日漸圓潤。她透露，小胖豬的脾氣很好，最愛睡覺和進食，一看到鏡頭就會瞬間入睡，令她哭笑不得。

「巨乳圖」吸引了逾萬名網民讚好，並爭相在帖文留言，「妳選對貓了」、「這個外擴了，趕快撥一下」、「這是下垂夢吧」、「可惡想揉」、「甜蜜的負擔」。