【萌寵充電站】法虎成全港首位狗狗外賣員：不擔保食物完整送到

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 狗狗都可以當外賣員？近日法國老虎狗「嘟嘟」穿上外賣員制服的照片紅遍網路，這次萌寵充電站便邀請了這位當前紅人分享萌照！

法國老虎狗「嘟嘟」化身成foodpanda的外賣員！

「全港首位foodpanda狗狗外賣員──肥嘟嘟」陳小姐早前在法國老虎狗嘟嘟的facebook專頁貼出了狗狗特別造型照，還附上貼心的溫馨提示，「盡量準時送達，但不擔保食物完整地送到，因為有可能半路就吃了。」

照片被轉發到各大的facebook群組，讓嘟嘟瞬間在網上走紅！陳小姐接受《香港01》訪問時表示，「打扮成foodpanda是純碎是主人太無聊了哈哈哈！」陳小姐平日喜歡幫嘟嘟打扮，牠之前也扮過DHL和順豐的快遞員，可惜她買不到foodpanda的制服，只好動手做一套。這次她花了兩、三小時，不停的塑形、調整，終於用紙板為嘟嘟制作出一身可愛的制服，「帽子比較難做。」

▼▼▼點撃圖片放大：最強外賣員誕生！嘟嘟的造型超百變▼▼▼

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「牠有時候會很無奈，不過牠還是很敬業，會坐好不動，乖乖配合我拍照，只是笑容會逐漸消失。」嘟嘟很喜歡穿衣服，陳小姐偶爾會讓牠穿上特別造型的衣服，例如鬼娃安娜貝爾、皇上、格格等，每次都讓家人哈哈大笑，「感覺牠是知道的（被笑），只是牠無力反抗，只好學會享受。」每次陳小姐都會賞牠小肉乾作為酬勞。