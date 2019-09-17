【狗吠叫】聽話狗狗遵守命令　吠叫轉用震動模式

狗狗吠叫是天生的本能，但如果頻繁吠叫，實在很容易騷擾到別人。 在美國，有狗主命令愛犬不准吠叫，結果狗狗賭氣，用另一種方式來舒發內心的不滿，就是不停發出小小聲的氣音。

Ranger乖巧地沒有吠叫，牠只是閉着嘴巴在震動身體。（facebook@Dogspotting Society）

這隻叫Ranger的狗狗，來自美國亞利桑那州鳳凰城，是德國牧羊犬與雪橇犬的混種。當主人Kasiah Childers告訴愛犬Ranger不可以大聲吠叫時，懂人話的Ranger竟作出這奇特的回應。

【點擊圖片看Ranger如何啟動震機模式，去回應主人不許牠吠叫的指令】

Ranger一臉無奈，牠被禁止吠叫了。（facebook@Dogspotting Society）

從影片中可看到，Ranger一直盯着拍片的主人，而且很想吠叫，但礙於主人已叮囑不許吠，於是牠只好用另一種方式來表達不滿。首先牠皺皺眉頭，然後緊閉嘴巴，再來是震動身體並發出氣音，就像手提電話的「震動」模式，相當有趣！

Kasiah表示，她不太清楚Ranger是如何學會這技能，「我只是告訴牠不能吠，以及發出『噓噓』聲」。沒想到Ranger就用這行動來回應，實在是聰明乖巧的狗狗。

這麼乖巧的狗狗，主人當然感到高興。（facebook@Kasiah Childers）

網民看到狗狗如此乖巧聽話，紛紛留言讚揚。「真是個乖寶寶」「有認真聽主人命令」、「寶寶有話想說，但不能說……」、「眉宇之間帶着帥氣，超級有型」、「牠似乎有許多話未曾說清」、「給肉肉獎勵吧！真聽話」、「我家狗狗也是如此，每次噓牠的話，牠便這樣回應」。

【點擊圖片看另一隻突然吠叫的狗狗，牠吠叫可能是看到了一些靈異物體】

故事主角「萊恩」，牠和主人行山時，去到某位置突然不斷吠叫。（Facebook圖片：Lion_Ban_witty）