主人搬家遺下怪物狗　剃走4kg廢毛後美女登場

大部分寵物狗的毛髮都會較長，需要定期修剪以免打結。假如主人疏忽照顧牠，牠的毛髮就好像地拖、毛毯般骯髒。 美國最近有隻外表如怪物般的狗狗被遺棄在屋內，牠全身毛髮打結、髒亂無比，遠看根本不知道牠是一隻狗！醫護人員從牠身上剃出4公斤毛髮，發現牠竟是一隻可愛的西施狗！

這團東西看來起像塊骯髒的地氈，又像是毛公仔，不過牠其實是一隻狗狗。（facebook圖片：Nebraska Humane Society）

美國有位新屋主整理房子時，發現屋內有張骯髒的地氈，而「它」竟然會動。屋主仔細留意，才知道牠是一隻狗，他隨即聯絡當地人道救援協會Nebraska Humane Society幫忙，由於狗狗的雙腳當時已經無法行走，協會人員只好把牠放到綠色儲物箱，再運回協會。

指甲長15厘米

回到協會後，人員為牠取了一個很可愛的新名，叫作「Ellie」。及後，醫護人員讓牠吸入麻醉氣體，以便為牠剃毛。由於狗狗長期遭到疏忽照顧，牠的毛髮已經不能用骯髒來形容，牠全身的毛髮都打結，而且牠的指甲竟然長達15厘米！醫護人員無法得知Ellie的實際體型，需要逐小為牠剃走毛髮，以免弄傷牠。

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+ 7 + 6 + 5

醫護人員花了5個小時才能把牠的毛髮完全剃光，他們發現在骯髒的毛髮底下，竟然是一隻清秀的西施狗！Ellie的體重不到1公斤，但單是毛髮就佔了4公斤。醫生為牠詳細檢查後，發現牠不單身體虛弱，牠還有肌肉萎縮和關節炎等問題，需要服用抗生素治療。

經過兩星期治療後，Ellie的身體已經回復多了，現在正等待好心人把牠接回家。

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