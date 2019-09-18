「食人花」驚現後花院　主人嚇呆一秒後：牠從不咬人

在主人眼中，無論狗狗變成怎樣，都同樣可愛。 近日網上瘋傳一張奇怪生物相片，外表有點像食人花，又有點像《侏羅紀公園：迷失世界》裏的雙脊龍張開大口，但牠的身軀卻是一隻狗狗。主人表示：「牠平日膽子很小，而且從不咬人，是我家可愛完美的小寶貝。」

就是這張相片，令大丹Charley一夜成網絡紅人。（Jessi Mach）

這張令不少網民震驚的照片，由生活在美國的Jessi Mach發布。當然事實上這不是什麼奇怪的生物，她在發布時已說清楚，這是她家中大丹Charley，牠被吹葉機嚇怕時張開了口咆哮，巧合下拍出的照片。

【點擊圖片看清這怪相真貌，其實Charley是隻可愛狗狗】

Charley遇上吹葉機，結果變成爆紅照片。（Jessi Mach）

Jessi表示，早前她丈夫在打掃後院時，手上正拿着一台吹葉機，當時兩隻狗狗（哥哥Winston和妹妹Charley）都很好奇，一直跟在後方。在丈夫回過身時，不小心把吹葉機指向了Winston，這突然而來的怪聲與強風，令Winston不安並立即對着它咆哮，這行為引起了妹妹Charley的注意。

怪物的真面目

結果Charley也走到吹葉機前，張開了嘴巴在哮叫，但牠的情況不同。吹葉機把Charley張大嘴巴旁的皮膚都吹開了，丈夫看到這一幕後覺得十分有趣，於是拿出了手機拍下這令人震驚的畫面。「當Charley習慣了被吹葉機吹拂後，牠甚至有點享受呢！」Jessi的丈夫笑着說。

【點擊圖片看Charley這血盆大口照，與網民找來的食人花、雙脊龍、大白鯊、鐵血戰士等，哪個最相似？】

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丈夫把手機拍下的相片與Jessi分享，當剛看到時，Jessi完全不能聯想到這是什麼東西。但認真看清楚後，她也被相片逗得大笑起來，並決定要分享到網絡社交平台上，將歡樂散播開去。

Charley在Reddit上，也被大批網民討論。（網上截圖）

Jessi說：「不少人問我，可否使用和分享Charley的相片，我當然說完全沒有問題。結果不出一日，社交平台裏出現了大量Charley張開口的照片。大量網民找來電視、電影、卡通裏的角色與Charley相對比。食人花、雙脊龍、大白鯊、鐵血戰士等等，實在太多，我追看都追不來了。」