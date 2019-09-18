感應到主人快死　靈性忠犬做了一個舉動　希望扭轉心碎結局

狗狗的直覺絕對不比人類遜色，很多時候也能在不幸事件發生前便作出反應。 美國一隻狗狗的主人因病住院，其後不幸離世。在他離世的前一天，前往探望他的狗狗突然緊緊黏在他身旁，寸步不移，彷彿得知這就是他們最後的相處機會般。

Benny算是一隻幸運的狗狗，牠熬過了一次風災，此後便遇上了一位好主人，度過了一年多的幸福生活。好景不常，牠的飼主在日前因病住院，忠心耿耿的Benny隨即陪伴飼主留院，可惜這段共處時光卻成為了他們最後的回憶。

狗狗Benny在一年半前被Scott Ballenger收養。（Facebook@Alexis Nazarino）

颶風「哈維」於2017年侵襲美國，造成多人死傷，狗狗Benny幸運地倖存下來，並被動保組織救起。約半年後，牠遇上了現任飼主Scott Ballenger，覓得溫暖歸宿，二人從此形影不離。

Scott的女兒Alexis指，其實Benny不算非常信任人類，面對多數人也會流露出害怕不安的情緒，然而牠對Scott卻有著百分百的信任，「每次下班時，牠總比媽媽還更快認出爸爸的車聲。」

不敢信任人類的Benny，惟獨對Scott表現出百分百的信任。（Facebook@Alexis Nazarino）

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家人：慶幸臨終前有愛犬在旁

幸福的日子因Scott患病告終，他8月因病重而住院，在家的Benny對飼主莫名消失感到困惑。於是，Alexis把Benny帶到醫院，讓牠睡在父親身旁，「Benny會嗅聞他的臉，總是坐在他身邊。」不久後，Benny突然緊緊靠在Scott手臂旁，不願挪開身軀，彷彿得知主人即將離去般。翌日，Scott便因病逝世，他的家人慶幸他在臨終前仍有Benny陪在身旁。

Scott離世後，Benny仍會在家中不停走動，似乎在嘗試尋找其身影，晚上甚至還會發出悲鳴般的聲音。Benny落寞的模樣令Scott的家人心疼，他們為了安慰Benny，輪流貼身陪伴著Benny，盼能透過關懷令Benny走出傷痛。

▼▼▼狗狗一旦認定主人，即使被遺棄仍會繼續守候，就如這隻在回收場的狗狗般▼▼▼