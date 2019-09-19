起火了！積羅素犬狂吠提醒全家逃難　自己卻落得這下場...

狗狗是人類最忠實的朋友，牠們為人類似出的實在太多。 在美國，一住宅單位在深夜時發生大火，當時煙霧警報器失靈，火勢蔓延得很快。幸好家中的積羅素犬及時發出吠叫聲吵醒全家，家人及時離開災場，可惜狗狗被困，最終因吸入過量濃煙致死。

房子被大火吞噬，狗狗也因而喪命。（WTSP）

這是一宗令人傷感的忠犬故事。本周二（9月17日）凌晨2時左右，在美國佛羅里達州Bradenton一住宅單位的閣樓起火，當時煙霧警報器沒有任何反應，幸好家中積羅素犬及時發現並發出吠叫吵醒了全家。屋主帶同兩名兒子趕緊離開房子，狗狗卻被困火海，牠最終因吸入大量濃失救致死。

【點擊圖片看災場的慘況，全靠Zippy的吠叫聲令家人獲救】

Zippy被稱為英雄犬，希望牠能安息。（WTSP）

「起初我發現積羅素犬Zippy站了起來，在我們的床邊來回走動並大聲吠叫，這引起了我的注意。我步出房間，發現天花板的煙霧探測器已被融化，整個天花板都在燃燒。再走向客廳，更發現梳化已被燒着。」狗主Leroy Butler心有餘悸的表示道。

Leroy及時拖着8歲和12歲的孩子離開火場，當正要回房子救狗狗時，發現大火已包圍整個房子。「我有嘗試去救Zippy，但四周實在太熱，消防員也制止了我的行動。」最終狗狗Zippy因吸入過量濃煙致死，而據消防員透露，起火位置在閣樓冷氣機位置附近，但原因不明。Leroy表示，他已住在這房子18年了，雖然沒有裝修，但裝有煙霧探測器，不明白為何會失靈。

Zippy曾是被遺棄狗狗，在Humane Society Of Manatee County的收容中心生活過，因此義工認得牠。（網上截圖）

曾被遺棄也是好狗

據悉，Zippy曾被人遺棄，到了2017年時，才由Leroy從Humane Society Of Manatee County的收容中心裏領養回家。因此當中心義工得知Zippy在火災中英勇喪生時，他們都表示傷感，更在社交平台發布了Zippy相片，希望牠好好安息。

Zippy是一隻好狗，牠完成了自己的使命，牠拯救了我們全家。我們全家人都很感激牠，相信牠現在一定是去了天堂。現階段我們暫時未有領養新狗狗的打算，我想我和孩子要用一點時間，才能接受Zippy的離開。 Leroy Butler

【點擊圖片看另一則與火災有關的救狗故事，這次幸好消防員及時到來，才能把火海中的狗狗救出】

消防員成功把被困的狗狗救出。（梨視頻）