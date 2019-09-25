【萌寵充電站】柴犬下海送外賣賺錢　網民：指定要牠送餐可以嗎？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 外賣服務越來越受歡迎，外賣員的衣著也隨之而為人熟悉。台灣一位寵主眼見外賣員服飾日漸普遍，於是萌生了讓愛犬也穿上外賣服的念頭，更不惜花上5天親自製作外賣袋，網民們紛紛大讚其精美手工。

因近月外賣服務大行其道，幾乎在街上每個角落也可看到外賣員的身影，台灣一名飼主決定讓愛犬也體驗一下當外賣員的感受，於是親手為愛犬設計了一個桃紅色外賣箱。

柴犬抖宅：「把拔（爸爸）說下雨天接單賺比較多，為了罐罐只能下海！」（Facebook@抖宅大人）

自製外賣箱甚受網民歡迎

一歲多的柴犬「抖宅」正是扮演外賣員的主角，其飼主把牠背起外賣箱的照片分享至Facebook群組，發文寫道「把拔（爸爸）說下雨天接單賺比較多，為了罐罐只能下海！中午了我要開始跑單單，人生很難…狗生更難」，不少網民隨即留言表示對外賣箱大感興趣。

該飼主則表示，外賣箱是他一針一線縫製而成的，整整需要5天時間，「找材料就花了一整天找配色的塑膠購物袋，透明袋等等的，最後再用A4防水相片貼紙，剪LOGO跟字，再貼上就可以了。」這個外賣箱驟眼看來跟foodpanda的正版箱子如出一轍，就連箱內亦確實貼有銀色的保溫物料，可見飼主有多用心。兩者唯一不同的就是箱子上的標誌，該飼主以「foodshiba」取而代之，標誌亦由熊貓變成柴犬。

外賣袋的製作非常精美。（Facebook@抖宅大人）

▼▼▼點擊相片便會明白為何「抖宅」能靠賣萌賺錢▼▼▼

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照片在短短兩天已吸引了逾6000人讚好，更有網民直言想指定可愛的「抖宅」送餐。面對一眾希望他量產該款外賣箱的網民，該飼主則一一婉拒：「可是做一個要花我五天時間真的快瘋了！」

其實「抖宅」在扮演外賣員前，早已開始賣萌幫補家計。農曆新年期間，牠的飼主曾帶牠上班，更為牠穿上舞獅裝，單單一天就收到了台幣5000元（約1250港元）利是，賺錢能力絕對不容小覷！