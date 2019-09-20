西營盤住宅遭爆竊　黑柴犬失蹤　無良賊連爛嘅100蚊都偷

為早日跟走失寵物重聚，不少主人願意重酬厚謝尋得愛寵的人士。 日前（16日），居住於西營盤東邊街的狗主嚴小姐，家中遭賊人爆竊，柴犬Hajimei同時走失，現在行蹤不明。無良賊人不僅令Hajimei失蹤，連曾被牠咬爛，用以紀念的100元紙幣碎片亦偷走。嚴小姐連日外出尋狗仍找不到Hajimei，目前未有牠的確實消息。日前更有騙徒來電，自稱是賊人朋友，企圖騙取金錢。《香港01》已就上述案件向警方作出查詢，惟截稿前仍未收到回覆。

黑柴Hajimei於9月16日住所被爆竊後，不知所終。（受訪者提供）

走失柴犬Hajimei的狗主嚴小姐接受《香港01》訪問指，本星期一（9月16日）下午5時許，她的丈夫回家發現家門被爆開，全屋貴重物品不翼而飛，愛犬Hajimei的狗籠打開，狗狗不知所終。丈夫即時報警，警方及後翻查大廈閉路電視，發現有三名疑似賊人於當天下午4時許進入大廈，並截斷閉路電視影像，令他們無法得知隨後的狀況。

「未知Hajimei係俾佢哋放走定偷走。」嚴小姐指，Hajimei警覺性高，經常會對著陌生人大聲吠叫，她懷疑賊人偷竊時，Hajimei曾對他吠叫，對方怕事敗於是把牠放走。賊人亦有機會看到Hajimei是名種狗，覺得有利可圖，順道把牠偷走賣往狗場。

▼▼▼點撃圖片放大：看Hajimei的近照幫忙尋狗▼▼▼

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狗主尋狗心切 幾乎受騙

「我哋當晚搵到2、3點。」嚴小姐連日放工都在住處附近尋找Hajimei，搜尋地點包括中環、堅尼地城、香港大學一帶，可惜從未遇到牠的身影，亦未有市民能為她提供準確的消息：「有市民見到類似嘅，但都唔肯定係唔係Hajimei。」

騙徒看到街招後致電給嚴小姐，稱認識爆竊的賊人，得知他們會把狗賣到狗場，可以幫忙送回嚴小姐，惟需要支付港幣2000元酬金。她多次要求騙徒提供Hajimei的照片，卻遭對方拒絕，只急於請她存款。嚴小姐對騙徒行為古怪，隨後把騙徒資料交予警方跟進，發現對方銀行帳號有多次詐騙紀錄，「佢連相都無，我點畀錢佢姐。我都好希望係真，亦都差啲上當。我心情真係好差，個騙徒利用人哋緊張、擔心嘅心情行騙......」

Hajimei曾經把100元紙幣咬碎，嚴小姐隨後把碎片放在書桌上留念，結果遭賊人偷走。（受訪者提供）

狗主：我只係想拎返隻狗

嚴小姐的丈夫曾經把港幣100元放到桌上，頑皮的Hajimei竟然把錢拉到沙發下，咬成碎片，令他們哭笑不得。嚴小姐把該100元碎片放在書桌上留念，沒想到賊人連那張碎掉的紙幣都不放過，「啲賊連張爛嘅100蚊都偷埋......」

「Hajimei有好嚴重腸胃病，食錯少少嘢都會屙血便、嘔黃膽水，我真係好擔心佢出事.....」連日尋狗都無功而還，但嚴小姐仍不願放棄，還將協尋酬金「加碼」，如成功尋回Hajimei可獲酬金港幣15,000元、如有Hajimei的準確消息可獲酬金港幣10,000元。嚴小姐亦希望賊人可以把Hajimei歸還：「我唔會追究，我只係想拎返隻狗。」

《香港01》已就上述案件向警方作出查詢。

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