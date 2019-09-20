【萌寵充電站】主人帶新寵物回家　呷醋金毛下秒大反擊令主人嚇呆

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這有趣的影片裏，可看到一隻金毛尋回犬在呷狗狗公仔的醋，場面可愛有趣。原來狗狗的妒嫉心也會這麼重呢！

我知我才是主人的最愛！其實毛公仔Bestie也是我的好朋友。（instagram@look_its_sadie）

這有趣的得意短片，由金毛尋回犬Sadie的主人分享到Instagram。雖然已有一段時間，但重溫還是讓人發笑。從影片中可看到，金毛Sadie的主人正撫摸着狗公仔，完全無視在旁的Sadie。主人還要稱讚公仔是「乖女孩」，這句話直接傷害到Sadie的弱小心靈。因為「乖女孩」一直是讚揚Sadie的用語，為何今天會去讚揚其他動物！

主人！為何不摸我？（instagram@look_its_sadie）

Sadie心有不甘，一副想哭的樣子，到最後實在按捺不住，狠狠地怒咬公仔洩忿。這段有趣的影片分享到網絡後，網民都被逗得大笑。Sadie的主人還要在影片的說明文字裏寫着，「這裏只有一個乖女孩！」如果狗狗知道了，一定會被氣死。

【點擊圖片齊來看看可愛的Sadie，牠表情多多，主人怎會不錫你呢！】

可愛的Sadie，主人怎會不愛錫你。（instagram@look_its_sadie）

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不過，事實上Sadie在主人心中佔着重要席位，單是主人為Sadie開了IG帳號便可知一二。網民看到Sadie的霸道行為，那副吃醋樣子，真的可愛極了。