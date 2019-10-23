貓肥胖可致糖尿病、肝病　7個減肥秘訣必知　有一項極難做得到

肥貓總有一種魅力，令人看了就想多親近。甚至坊間總是說「10隻橘貓9隻胖，還有1隻特別胖！」但事實證明，貓咪肥胖不是一件好事。 不少研究都指出，貓咪過胖會使日常生活造成困擾，甚至會導致糖尿病，關節炎、肝病等問題。因此如果留意到貓咪有發胖的跡象，便要多加注意。就像人類一樣，飲食、休息與運動，是令身體保持健康的最重要因素。

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貓咪越肥越可愛？但肥貓隨時承受更多疾病危機！及早減肥才是上策。（instagram@bj_2231）

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減肥是需要時間才能見到效果，沒法一蹴而就。因此，替貓咪減肥要有恆心，不能操之過急。用一整年時間去替貓咪減肥也不算過份，最重要是貓咪健康無病痛。如果心急的話，可每星期都為貓咪磅重，少許的體重變化，是你替貓咪持久減肥的動力。當然，如果在減肥期間，留意到貓咪有任何異常行為，便一定要及早向獸醫諮詢專業意見，別掉以輕心。

令貓咪肥胖的主因，許多時都是因為貓奴過度餵食，以及缺乏讓貓咪運動的機會所致。當然，貓咪品種、年齡和性別等客觀因素，都可能是貓咪肥胖成因。一般情況下，雌性貓咪又會比雄性貓咪容易發胖，這些都是貓奴應注意的事。

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