【金毛尋回犬】服務犬一見偶像便暈倒　「充電」後露出笑容

相信每個人都喜歡迪士尼樂園，這裏是大人和小朋友的夢幻王園。不少人都會迷失在遊樂設施、卡通人物，又或是美麗的煙火中。 但除了人類外，原來動物也會被這氣氛所感染。在美國，便有一隻服務犬如迷失般完全釋放自己，盡情投入這夢想王國之中，更把唐老鴨當成主人般，依偎在一起不願離開。

Nala看來極喜歡唐老鴨，黏着他一秒也不想放開。（instagram@helperdognala）

服務犬是人類忠誠可靠的拍檔，但牠們也有下班休息的時間。在美國，患有自閉症和創傷後壓力症候群的女子Megan Leigh，與她的服務犬Nala已相處兩年，牠一直是Leigh的好幫手，替她克服了許多困難。而她和狗狗最喜歡的活動，就是到迪士尼樂園裏遊玩。

Nala依偎在唐老鴨身旁，像是認識了很久的老朋友般。（instagram@helperdognala）

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在Nala未來到Leigh家前，她根本沒法獨自離家。但現在有了Nala的幫助，她可以隨心所欲外出遊玩，並到她最喜歡的迪士尼遊玩。「我極喜歡迪士尼樂園，最少已去過50次了。如今我會帶着Nala一起去樂園玩耍，我相信牠也極喜歡這地方。」

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情傾唐老鴨

事實也證明，Nala也極喜歡迪士尼樂園這個夢幻王園，牠和主人Leigh已是這裏的常客，喜歡迪士尼樂園裏每一個人物，而工作人員也極歡迎Nala的到來。早前已有不少外媒報道，Nala去到樂園裏，與公主們有不少互動，但這次牠去到樂園，便情傾唐老鴨身上。當牠看到唐老鴨時，便像看到主人般，一頭栽進他的大腿上，甚至露出了哀傷的眼神。

這個城堡，是多少人的夢幻王國。（instagram@helperdognala）

Youtube帳號「Helper Dog Nala」在前幾天發布了影片，從影片中可看到，唐老鴨起初也有點愕然，顯得不知所措。但Nala很乖巧，只是要靜靜地躺在懷裏，因此唐老鴨也被牠的熱情所感動，輕摸並親吻了牠。Leigh說：「Nala完全不想離開唐老鴨，看着的人都被他們的行為所感動。」

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雖然Nala熱情可愛，但Leigh在IG裏再次提醒大家，「不要突然便衝上前撫摸服務犬，這不但很沒有禮貌，而且會分散狗狗的注意力。如果沒有我允許，請不要隨意觸碰牠。如果我放開了狗繩並讓狗狗和大家打招呼，這情況便不同了，你可以前來摸摸Nala，讓牠把歡樂分享給你。但是，如果你隨意撫摸執勤中的服務犬，這便有很大問題。你應該明白，不能隨意觸摸不屬於你的狗狗。」

Leigh相當感激Nala的幫忙：「Nala是一隻了不起的服務犬，牠幾乎完美地照我的一切去工作，我實在無法想像沒有牠的日子。」