《毛孩子》讀者最愛的10個可愛Yellow Object　狗界梁朝偉都有份

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 逃犯條例風波持續，上周六（21日）元朗爆發示威衝突，有防暴警在鳳攸北街後巷拘捕涉襲警的「守護孩子行動」成員時，被拍到有人疑用腳踢向對方。新界北總區警司（行動）韋華高昨日（9月23日）於記者會上稱，該影片只見到警員踢黃色物件（Yellow Object）。除了大型衝突場面中，其實Yellow Object一直在我們的附近，《香港01》精選了10隻超萌Yellow Object，在社會氣氛緊張的情況下，不如看看萌寵吸收正能量。

【一】來自日本的蘇格蘭摺耳「Alaine」，經常擺出一副愁雲慘霧的表情，緊蹙著眉，眼神憂鬱地向下望，似乎心事重重。牠有著「苦瓜乾」表情，經常被誤會成心情不好，令人不禁想伸手安慰牠。牠的飼主為了配合牠的憂鬱表情，不時也會將各種食物或飲品放在牠面前，如可樂、辣醬、布丁、乳酪等，營造出「哀傷的為食貓」形象。

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【二】這隻體型甚有「份量」的哥基犬名叫「力丸」（Rikumaru），來自日本的愛媛縣，牠的Instagram帳戶上最引人注目的就是牠與旗下哥基軍團的合照！「力丸」的飼主是位羊毛氈達人，擅長製作不同的狗狗玩偶。她為「力丸」製作了數隻哥基玩偶作為的手下，陪伴「力丸」上山下海，四處遊歷。在多張相片中均可見到這群小哥基的身影，時而躺臥在「力丸」身上，時而跟在牠身後，如影隨形。

▼▼▼點擊圖片放大：看「力丸」與牠的哥基軍團▼▼▼

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【三】大名鼎鼎的「三十郎」是日本岡山縣備中松山城的貓城主。三十郎原本是市民從收容所領養的貓咪，牠到新主人家不到兩星期，牠就......走失了！2018年7月，西日本大雨成災，三十郎就在當時跟主人失散。牠輾轉流浪到離家6公里路程的備中松山城，被管理員好心收養，更為牠取名「三十郎」。主人及後發現三十郎在備中松山城生活得非常好，於是轉託當地旅遊協會飼養，正式成為備中松山城的「貓城主」。

▼▼▼備中松山城的霸氣貓城主！點撃圖片看萌照！▼▼▼

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【四】日本有隻表情多多的柴犬，牠的名字叫Ryuji，Instagram有二千多個追縱者，相信有養開柴柴的人也對牠相當認識。在香港，有人稱牠是狗界吳彥祖，也有人稱牠是狗界梁朝偉，但無法什麼稱呼也好，牠的帥氣讓人無法抗拒。想看看牠的廬山真面目，立即Follow Me。

▼▼▼點擊圖片放大：看狗界梁朝偉的眼睛有多迷人▼▼▼

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【五】日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

▼▼▼點擊圖片放大：超人盡心盡力照顧小幼貓Koma！▼▼▼

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【六】來自荷蘭阿姆斯特丹的金毛尋回犬Barley，不管走到哪裡都會喜歡帶著毛公仔Fluffy。Barley並沒有把Fluffy當作玩具，反而當它是夥伴，無論睡覺、散步、大小便、看電視，都要帶著Fluffy，簡直就像它的貼身保鑣！

▼▼▼點擊圖片放大：看金毛犬Barley與公仔Fluffy的甜蜜時刻▼▼▼

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【七】牠是一隻網上人氣爆燈的貓貓，名叫Lily。牠不會扮死，也不會兩隻腳走路，但牠有一項特別技能，就是惹人發笑。眼睛上的兩條粗眉，讓牠成為了貓界「周星馳」。

▼▼▼點擊圖片放大：Lily的臉充滿喜感，就像天生的周星馳▼▼▼

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【八】你家狗狗有這麼乖巧嗎？還沒抹腳的話，牠會乖乖候命不亂動嗎？近日在台灣，便有網民在Facebook群組裏表示，她遛狗回家時因趕著聽電話，沒及時替柴柴「憨吉」抹腳，結果柴柴竟一直原地待命，沒踏入家門。當主人留意到柴柴沒有在家裏走動時，才留意到狗狗還在玄關，於是趕緊把牠擁到懷裏安撫。

▼▼▼點擊圖片放大：看柴犬憨吉如原地候命的故事▼▼▼

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【九】這隻名叫「小肥」貓咪，是由西環一家售賣「海味」的店舖所飼養，驟眼看還有點像藝人黃秋生。牠時常保持著一臉的不屑，彷彿對全世界也有不滿似的。「小肥」的外表雖然比較兇惡，也不會主動親近人，但其實性格十分友善，並不如外表般可怕。

▼▼▼點擊圖片放大：看貓界黃秋生在多霸氣？▼▼▼

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【十（有彩蛋）】這隻可愛的狗狗叫柴犬岳（ガク），從小便與一隻短毛老貓鱈魚一起成長。可是貓咪鱈魚在2016年時離世了，從此柴犬岳顯得悶悶不樂。直到1年後，柴犬岳的主人收養了一隻流浪虎斑貓寅次朗，從此牠們像是彼此相愛般，就連睡覺也是互相依偎在一起。虎斑貓寅次朗的出現，完全撫慰了柴犬岳的心靈，令牠重新振作起來，回復開朗的性格。

▼▼▼點擊圖片放大：看柴柴與貓咪的相愛故事▼▼▼