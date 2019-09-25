秋田犬患罕有病如戴花面具　5歲猝死　主人留下千之文悼念

一隻狗狗面上長出了奇怪的花紋，但這卻是牠喪命的因由。 美國有一隻秋田犬，牠患有罕見的免疫系統疾病，因此臉上出現白色斑紋。主人一方面積極照顧並帶往求醫，同時也在FB和IG裏，分享他與狗狗一起抗病經過，希望能教育各狗主，遇病要盡中求醫。

Jax雖然身體受苦，但牠總是笑臉迎人，是個開心的孩子。（ig@jax_the_happy_akita_and_family）

這隻來自美國北卡羅來納州的狗狗叫Jax，是一隻秋田犬，主人Tony Modica和妻子Lindsey Modica，在小狗12個星期大時從繁殖場裏購得。但Tony狠批：「這完全是一個不道德的繁殖場，所有人都只關心錢，根本沒照顧到狗狗們的健康。」

【點擊圖片看Jax的開心笑容，雖然牠已離開，但仍會永遠活在我們心底】

Jax是開心果，牠的笑容可以融化所有人。（ig@jax_the_happy_akita_and_family）

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Jax是隻棕色秋田犬，但臉部卻有白色的花紋，像是戴上了一張奇怪的面具。不過，事實上Jax是患了一種極罕有的先天性免疫系統疾病Uveodermatologic syndrome （眼色素層皮膚症候群, UVD），自身的免疫系統會攻擊身上的黑色素細胞，令牠臉部的皮膚呈現白斑。

罕見病易被誤診

然而，這免疫系統疾病不但會令外表受影響，嚴重的話更會導致失明，同時也會影響腦神經系統。Tony表示：「就是這個病帶走了這快樂的狗狗Jax。」早在Jax差不多2歲時，牠眼睛便出現了毛病，臉上皮毛開始變色，Tony帶着Jax去求醫，但卻被誤診為皮膚過敏。結果Jax延誤了5個月，才得到合適的治療。

最後的日子，Jax暴瘦而且沒法站起來。（ig@jax_the_happy_akita_and_family）

這是主人寫下的傷感悼念信，Jax已不在，但仍希望牠的故事為所有狗主帶來警惕。（網上圖片）

Jax的情況一直沒有好轉，於是我便在Facebook裏的秋田犬社交群組發問有關Jax的病況，想不到竟有相似情況的狗主表示，這個可能是UVD，這才讓我們開始翻查相關資料，並着獸醫從這方向去診治。 Tony Modica

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如果能更早確診，相信Jax可活得更久。近日Tony在Facebook專頁裏表示，Jax已離大家而去。他痛心地留下了一段傷感的悼念文章，希望讓更多受着同樣疾病狗狗的主人，可以得到更多治療訊息，以及互相鼓勵支持。雖然狗狗如今已不在，但相信牠會永遠留在各人的心底，Jox會在彩虹橋好好過日子。