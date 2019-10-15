【毛孩睇樓】匯璽適合養狗？實測15分鐘抵城大獸醫　商場都入得

香港的寵主數目持續上升，但要找個能容納寵物的安樂窩絕非易事。為了幫助一群迷失在樓盤中的無助寵主，《毛孩子》成立「睇樓特攻隊」，搜羅全港寵物友善樓盤，務求令每位寵主也可安居樂業。 今集介紹的樓盤正是「匯璽」，該屋苑第III期首輪開售已超額認購14.4倍，第二輪已超額11倍，大受買家歡迎。除了位處西鐵南昌站上蓋外，到底匯璽還有何吸引之處？對寵物而言又是否宜居住宅？讓記者為大家揭曉謎團！

「匯璽」位於長沙灣深旺道28號，由新鴻基地產及港鐵發展，單位面積由300呎至約1,500呎不等，一至三期合共提供3,414個單位。

養狗要先向管理處登記

該物業公契列明可飼養寵物，但寵主要向物業管理處事先登記，而且對於狗狗在物業公眾地方出現則有相當嚴格的規定。寵主不但要為狗狗上牽繩、戴口罩，注射疫苗及晶片，亦須領有漁護署牌照。如有小型狗隻不適宜戴口罩，寵主可向管理處申請豁免。

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交通便利​ 會所設施齊全

附近商店繁多 滿足日常所需

寵物如要在匯璽公眾範圍行走，須遵守不少規則，但物業附近的寵物配套尚算齊全，稱得上是寵物友善的物業。首先，匯璽相連大型商場「V-Walk」，內有百多間商鋪，提供餐飲、美容、珠寶、服飾等商品，亦有大型超市及戲院，衣食住行一應俱全，絕對是「懶人級」享受。另外，約15分鐘路程內，亦有其他住宅商場，如富昌商場及港灣豪庭商場，適合喜歡光顧小店的人。

匯璽相連大型商場「V-Walk」，內有百多間商鋪。（何穎琪攝）

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15分鐘即到24小時獸醫診所 醫療設備一應俱全​

匯璽最近的獸醫診所為城大動物醫療中心，僅需15分鐘路程，不但全年無休，更提供24小時服務，即使半夜也不怕求助無門。中心在今年3月才開幕，設有全港首個動物深切治療部及心臟專科中心，醫療設備完善且簇新！至於最近的寵物用品及美容店則位於大角咀，在港灣豪庭商場旁，約需步行20分鐘。

20分鐘路程內到寵物公園

對寵物而言，活動空間亦甚為重要。匯璽附近亦有康文署轄下寵物公園，距離物業約15分鐘路程，位於長沙灣興華街西。公園於2018年落成此整體設施均乾淨簇新，但佔地僅8000平方米，空間不算寬敞。園內分為大狗及小狗活動區，小狗寵主不用再擔心愛犬被大狗嚇怕了。另外，公園也設有飲水機、寵物沖身設備、狗糞收集箱、長椅、滅蚊燈等，考慮周到。

城大動物醫療中心距離匯璽僅15分鐘路程，提供24小時服務，設備簇新齊全。（何穎琪攝）

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部分單位享海景 惟只可遠觀

雖然匯璽周邊的交通及購物配套尚算完善，但亦有以下兩大注意位。

首先是景觀方面，雖然部份高層單位可享開揚海景，不過海傍一帶被劃為貨倉及漁市場，寵物無法進入，如果買家打算與狗狗到海傍散步，就要留意這點了。

第8座48樓A室擁海景景觀。（發展商提供）

寵物可進入大型商場V-Walk 寵物用品選擇有限

第二，是附近商場V-Walk內寵物用品選擇不多。商場內僅得一間寵物用品店「幸活」，主要首賣寵物食品、營養補充品、洗毛液、精品等。商場超級市場內的寵物糧食選擇不多，以大型品牌為主，未必能迎合所有寵主的需要。記者曾向V-Walk管理處查詢，職員表示寵物可進入商場，但必須手抱、進寵物袋或籠，因此大型狗狗相信難以進入商場。

如需購買其他寵物用品、寵物美容，或約見獸醫，寵主須走至深水埗區，或港灣豪庭一帶，主要以小店為主。

V-Walk內僅得一間寵物用品店。（Facebook@幸活）

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總結

匯璽生活配套充足，當然叫價亦甚高，物業平均呎價逾兩萬元，售價由600萬元至4000萬元不等，較適合備有足夠銀彈的寵主。