邊境牧羊犬旅途中走失　女主人辭職尋犬　57天後奇蹟發生

為了尋回走失狗狗，你願付出多少時間與心血？ 在美國，一對夫婦帶着狗狗跨州旅行，但一場意外卻令狗狗走失了。女主人為尋回狗狗，更是辭去工作，經過近兩個月時間，終於把愛犬尋回。

現在Katie終於回家了！（facebook@Katie IS Home!）

這則令人感動的尋狗故事，發生在美國。Carole King和妻子Verne在7月份時，帶着狗狗從華盛頓到蒙大拿州旅行。當晚他們把7歲大的邊境牧羊犬Katie安頓好後，便外出了。但回到酒店房間時，卻發現狗狗Katie不見了。當晚正下着大雨，Verne猜測，狗狗時因為被雷聲嚇怕，才趁着沒人注意時逃跑了。

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Katie不要再亂跑了，真是把主人嚇壞了。（facebook@Katie IS Home!）

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夫婦二人為尋愛犬徹夜未眠，但都沒有找到狗狗Katie的蹤影。第二朝一早，他們已把Katie的照片打印出來，到處派傳單、四處敲門尋找，以及在社區裏張貼了近500張街招，希望有人留意到。他們也有在酒店附近尋找，甚至留意地上的糞便，但仍一無所獲。

主人寫給狗狗的信，不少網民看後都被感動了。（facebook@Katie IS Home!）

用盡奇招尋犬

兩人在蒙大拿州尋找了15天，期間更購置了野生動物研究員常使用的夜攝相機，還有動物誘捕器，加上Katie喜歡的零食作誘餌，但還是沒有Katie的影子。夫婦甚至嘗試在社區裏來回跑步，以及騎着單車，希望用汗水的氣味來引出Katie。更將Katie常用的毛毯和碗，放到酒店大門附近，但一切都是徒然。

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足足尋找了37天，他們的假期也用完了，要準備回華盛頓工作。由於實在沒法把狗狗Katie遺留在這裏，於是Verne毅然決定要辭去郵政局的工作，專心留在這裏找回愛犬。而丈夫Carole則回到華盛頓，打理農場以及照顧家中的其他寵物。Carole臨走前，更寫下了一封給狗狗的信，希望狗狗知道，主人是多麼的相念牠。

絕望中見到曙光

當尋找了53天時，連Verne也感到氣餒了。幸好他們為Katie開設的尋犬專頁裏，有許多人在鼓勵他們，着他們不要輕易放棄。就在Katie走失後的第57天，奇蹟發生了。Verne收到一個電話，指就在他們居住的酒店附近，有屋主表示他家後園有隻很符合街招裏的狗狗出現。

就連紐約時報也有報道Katie被尋回的消息！（網上截圖）

終於，令人感動的一刻出現，當Verne來到屋主家後院時，看到了一隻消瘦的狗狗，無可否認牠就是Katie了。當Verne叫着Katie的名字時，起初狗狗像有點猶豫，但下一秒鐘，牠已飛奔直撲到主人懷裏。人狗重逢，在場的人都很感動。Verne附即帶Katie去檢查，獸醫表示狗狗有嚴重脫水，體重比兩個月前輕了近15磅。Verne雖然很擔心，但她相信在夫婦二人努力下，Katie一定可回復健康。「我不會再讓牠走失了！」