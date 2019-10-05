【萌寵充電站】橘貓電量不足秒速斷電　露出超誘人睡相網民暴動

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 睡夢中的貓狗總是特別可愛！日本有位貓主早前帶了一隻小橘貓「小晴」回家，活潑好動的小晴經常會在家裏跑來跑去，接著便會因為體力不支而秒速入睡。小晴全身佈滿賣萌的細胞，牠睡著的樣子也超犯規！想知道牠的睡相有多萌，立即往下拉！

日本小橘貓「小晴」經常以超萌睡姿入睡。（Instagram圖片：komugi_life）

日本有貓主早前帶了隻小橘貓「小晴」（Koharu）回家，現時5個月的小晴，仍然處於活潑好動的年紀，經常會拉著大橘貓「小麥」（Komugi）一起玩耍。貪玩的小晴經常會電量不足，在玩耍途中突然斷電，用秒速入睡。

小晴不單長相可愛，牠的睡姿同樣誘人！突然斷電令牠經常以超萌的姿勢入睡，最常見的是直接露肚躺平在地上，看起來就像人類的小孩似的，非常可愛！而且小晴全身佈滿賣萌的細胞，牠睡著的樣子也超犯規！令人不禁想咬牠一口！

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貓主時常在Instagram上大派福利，跟一眾網民分享愛貓的萌照。大家除了可以看到小晴和小麥的萌照，偶爾還有隻小灰貓「小豆」（Azuki）客串一下。其實小豆早在2018年因為FIP而離開，雖然小豆已經不在了，但貓主仍不時分享小豆的舊照，讓大家懷念一下牠。