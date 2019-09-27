魔天使離世第192天　家中突現怪異飛蛾　主人看了眼眶秒紅

毛孩的壽命比人類短得多，因此每位寵主都不得不面對與愛寵離別一刻。台灣一位女飼主昨日在網上發文，指其愛犬已離世半年多，但她前晚在一隻飛蛾身上疑似看見愛犬樣貌，讓她眼眶一紅。

半年多前，16歲的魔天使「妹妹」告別相伴10年的飼主林小姐，踏上了彩虹橋。周二晚（24日），一隻飛蛾突然飛到林小姐面前，並在她周遭不停徘徊，最後停在一旁。林小姐定睛一看，彷彿在飛蛾的翅膀看到了妹妹的樣貌，頓時紅了眼眶。網民們看到照片後，回應指飛蛾的花紋與妹妹的樣貌確實非常相似，留言鼓勵林小姐，「牠回來看你了，不要再難過了！」

魔天使「妹妹」在半年多前離世。（受訪者提供）

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來自台灣的林小姐與妹妹的故事始於10年前，當時林小姐的兒子救起了流落街頭的妹妹，並把牠帶回家。林小姐憶述指，「本來我很排斥養狗，但相處了幾天我就愛上她了。」妹妹性格親人，而且愛撒嬌，成為了他們一家的「開心果」。然而，這種溫馨的日子因林小姐丈夫患癌而告一段落，林小姐指妹妹自此變得鬱鬱寡歡，「本來是很愛笑的女孩，從此再也看不到牠的笑容」，甚至出現老年失智症狀，如經常發呆及隨處便溺。

正在接受化療的林小姐丈夫與妹妹的合照。（受訪者提供）

丈夫去世 愛犬成精神支柱

自丈夫於2016年離世起，妹妹便成了林小姐精神支柱，她坦言：「因為有妹妹的陪伴，我才能撐過那段日子，她撫慰了我的傷痛。」堅強的妹妹陪林小姐撐過了難熬的兩年，直至今年年初才在林小姐懷中離世，「我抱著牠，牠竟然發出像小女孩的哭泣聲，哭了數聲」，林小姐語帶哀傷道。

林小姐認為飛蛾是愛犬的化身，表示將好好照顧自己，「妹妹是我的心肝寶貝女兒，這次（牠）化做飛蛾回來看我，應該是跟我道別，要去更好的地方了，我會好好的讓牠放心。」