小生命在停車場求收編　剛輸掉比賽單車手　秒答應後贏了全世界

與毛孩的相遇的故事，許多時都像是命運的安排。 本身是單車手的Madison，經常會到世界各地參加比賽。去年8月，她參加了美國芝加哥站的比賽後，正準備駕車離開時，卻巧遇上一隻浪貓。她把貓咪放在肩上，結果貓咪便像遇到親人般不肯離開。最後更霸佔着私家車的方向盤，令Madison哭笑不得。

就是這隻自來貓，令Madison在比賽失意時，感到另一種興奮。（madison_m_kelly）

這個自來貓求包養的故事，來自美國密西根州，職業單車手Madison在去年8月時，參加了芝加哥一場單車比賽。完成比賽後，正當她要駕車離開時，卻在停車場裏遇到了一隻浪貓。

【點擊圖片看這自來貓Puig的魅力，牠用真誠感動了鏟屎官】

貓咪鑽了在這個位置，叫人怎樣專心駕駛。（instagram@madison_m_kelly）

「沒想到這浪貓一下子便爬上我的肩膀，依偎着不肯下來。雖然比賽輸掉了，但意外地卻贏得貓咪一隻，實在是很有趣的經歷。」但接下來的事更令Madison哭笑不得「我打開車門讓貓咪進去，怎料牠便直奔方向盤，霸着這位置不肯離開，這叫我怎樣專心開車呢！」

用熱誠求包養

Madison本身是貓奴，家裏有隻18歲的老貓Kitsy，起初也擔心突然帶貓咪回家，兩貓會相處不來。但浪貓用牠的熱誠感動了Kitsy，牠倆很快便成為好友。Madison也將這自來貓命名為Puig。

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但快樂的日子並不長久，老貓Kitsy和Puig只相處了一段日子便過世了。為了不讓Puig感到孤單寂寞，Madison決定領養另一隻貓咪Waffle。令人雀躍的是兩隻年輕的貓咪也很投契，總是一起搗蛋，令家裏變得很熱鬧。

如今Puigi生活得很幸福，有貓奴全天候照顧起居飲食，還認識了新朋友。希望所有浪浪都能尋得好主人，有鏟屎官侍候！

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