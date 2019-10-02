女兒換新手機求贊助　借唐狗想出完美理由　老爸無條件答應

為了能替狗狗拍出靚相，去買手機也是正常不過的事吧？ 在台灣，有網民想換新手機，於是問爸爸拿錢，但無論怎樣都遭到拒絕。最後她說了一個理由令爸爸無法抗拒，就是「換手機可以幫狗狗拍漂亮照片。」沒想到此話一出，爸爸便即時付錢贊助買新手機。看來家中最重要的是狗狗，絕不是女兒！

新手機下的作品，果然邁邁被影得很美很可愛。（facebook@我家阿邁）

這則有趣的故事由網民分享到Facebook專頁「米克斯傳奇」裏，當中表示她自己的手機已用了5年多，想換一部新的，但礙於資金不足，便想求爸爸贊助。沒想到無論她說出了多少理由，將自己學校成績、獎學金等優秀表現說出，爸爸也無動於衷。

【點擊圖片看邁邁的魅力，牠已完全佔領了爸爸的心】

新手機下已拍了大量邁邁漂亮相。（facebook@我家阿邁）

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在無可奈何之下，她說出一句令爸爸心動的說話：「我還要幫邁邁拍漂亮的照片啊！」沒想到這句話一出，爸爸便欣然答應給錢。作為女兒的，完全感受到「存在的價值就是襯托出邁邁的價值」。

與邁邁的相遇故事

原來，網民家與邁邁的相遇故事也很感人。一開始他們家撿到一窩9隻小狗，其他狗狗都被人領養走了，就只剩下邁邁。但邁邁不是沒人領養，第一次領養的人沒出現，而第二次邁邁被送出後，因為實在不捨得，加上見牠身體虛弱，領養人也沒有養活牠的把握，於是隔天就把邁邁從領養人手中拿回家。因此能與邁邁在一起生活，實在是一種緣份。

邁邁不時會出席公眾活動，想見到牠的話，可留意fb專頁的消息。（facebook@我家阿邁）

雖然曾考慮過在邁邁成長結紮後便要送牠走，但在不知不覺間彼此已建立起深厚感情，爸爸也被邁邁魅力所迷倒。由這次「換手機可以幫邁邁拍美照」一例，便可知邁邁在爸爸心底的地位是有多重要！

邁邁是這麼的可愛，要留下更多漂亮照片啊！（facebook@我家阿邁）

新手機最終還是到手了，網民也替狗狗拍下了不少靚相，在她替狗狗開設的fb專頁「我家阿邁」與大家分享。其他網民也紛紛留言：「還不快感恩邁邁讚嘆邁邁」、「還好邁爸沒說：妳知道手機很貴嘛！可以買很多肉肉給邁邁」、「又再一次證明～你果然是領養的」、「多拍點⋯下次出新機，換邁爸主動買給妳」、「掌上明珠絕對需要一支好手機。」