【金宵大廈】歐陽巧瑩破格性感演出　戲外因一個缺點被芝娃娃欺負

《金宵大廈》是近期最矚目的劇集之一，歐陽巧瑩在最新一集中飾演形象形感的網絡紅人Baby Mia，引起網民熱烈討論。 歐陽巧瑩戲外其實是位心軟狗奴，經常被體型嬌小的芝娃娃欺負，只敢輕聲責備愛犬。

劇集《金宵大廈》掀起觀眾熱烈討論，最近一集的主角為歐陽巧瑩（Tammy）飾演的網絡紅人Baby Mia。Tammy為配合角色需要，多次性感上陣，引起觀眾關注。Tammy在劇中演出大膽，戲外的她其實是一名經常因心軟而被狗狗欺負的狗奴。

歐陽巧瑩在《金宵大廈》中飾演形象形感的網絡紅人Baby Mia。（電視截圖）

▼▼▼▼▼點擊相片看Tammy劇中大膽演出▼▼▼▼▼

+ 3 + 2

Tammy與人稱「木偶哥」的歌手林師傑於去年11月結婚，而二人早在2013年起便開始飼養芝娃娃Tado，至今已共度6個年頭。Tammy兒時曾飼養唐狗，但狗狗在她十多歲時離世，此後一直未有養狗，直至Tado出現。Tammy指愛犬性格乖巧，但尤其喜歡捉弄她，如經常在她清潔完籠子後，便馬上進內如廁，令她苦笑不得。心軟的她雖感無奈，但因怕Tado受傷而甚少在行動上責罰，只會輕聲責備Tado。

Tammy與林師傑同為愛狗之人，他們就連在拍攝結婚相時也沒有遺下愛犬Tado。（資料圖片）

▼▼▼▼▼點擊相片看有Tado客串的可愛婚照▼▼▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

Tammy與林師傑同為愛狗之人，他們就連在拍攝結婚相時也沒有遺下Tado，其嬌小身影在婚照中異常搶眼。Tammy坦言，每逢Tado有份拍攝的場合，場內所有人也會變得更歡樂，比起光是二人合照時感到更開心。