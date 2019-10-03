【貓奴悲歌】兩老回家獲喵秒飛撲　港女卻淪二等公民：眼火爆

長輩們也許是最易被毛孩融化的一群，不少父母即使起初口說不喜歡動物，但最後偏偏會被收服成奴才，對毛孩寵愛有加。港人Bonnie在數年前帶回3隻流浪貓，但最後她卻彷彿變成家中局外人，慘被貓貓們忽略。

數年前，Bonnie的友人在兩年內共救起3隻僅數月大的流浪貓，最後交由她照顧。她的父母最初的反應淡然，並沒特別興奮。但相隔數年，雙親現時對貓貓有如親生子女，而貓貓亦只願親近雙親，她笑言彷彿被「打入冷宮」。

Bonnie的父母跟貓貓們感情要好。（受訪者提供）

Bonnie日前（30日）在Facebook分享了一張兩老抱著貓貓的相片，留言笑指「眼火爆」，引起大批網民共鳴，開玩笑道：「你應該驗DNA睇下邊個先係親生子女，你快啲翻柴房啦。」Bonnie接受訪問時解釋：「其實兩老都無偏心㗎，只係喵喵偏心佢哋。」

其實最先進屋的是「文文」和「肥肥」兩兄弟，Bonnie雙親當時恰好剛退休，因此便順利成章地肩起照顧貓貓的重任。Bonnie笑指兩兄弟也較喜歡媽媽，可以任由媽媽抱。大半年後，輪到「細佬」入門，牠則較愛黏著爸爸，性格較獨來獨往。

雖然貓貓們是由Bonnie帶回家的，但牠們現時只親近兩老。（受訪者提供）

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談及貓貓偏心事例，Bonnie笑著「抱怨」指，她下班回家時，貓貓們置若罔聞，但每逢兩老回家，貓貓們便會瞬間趕到家門迎接。她還提及，當母親離港外遊時，貓貓們立刻變得垂頭喪氣，「好似喪屍咁，同佢哋玩都唔係好理我㗎。」Bonnie坦言因被貓貓冷落，略感失落，但仍很慶幸有貓貓的加入，因兩老在貓貓入屋前經常吵架，但現時已甚少發生，笑言「有佢哋（貓貓）屋企都和諧好多。」