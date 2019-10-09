【毛孩睇樓】愛海頌是寵物天堂？實測愛海頌步行5分鐘到獸醫診所

香港的寵主數目持續上升，但要找個能容納寵物的安樂窩絕非易事。為了幫助一群迷失在樓盤中的無助寵主，《毛孩子》成立「睇樓特攻隊」，搜羅全港寵物友善樓盤，務求令每位寵主也可安居樂業。 今集為大家介紹剛剛開價的新盤「愛海頌」，該盤首批單位將約180伙。愛海頌位於深水埗鄰近西九龍中心，是個衣、食、住、行都非常方便的地點，不過愛海頌又是否適合寵物居住呢？記者落區帶你走一轉！

愛海頌即將開放示範單位。

愛海頌位於九龍深水埗海壇街，預料首批推售約180伙，集中第3、5座的公園及海景戶，以及少量2座的山景戶。其示範單位即將開放，位處紅磡置富都會商場，率先帶大家參觀三房主人套房連儲物房的連裝修經改動後示範單位，該單位參考第5座28樓B室搭建，實用面積771方呎。

▼▼▼點撃圖片放大：三房主人套房連儲物房示範單位▼▼▼

+ 2

5分鐘即抵達24小時獸醫診所

愛海頌鄰近城大動物醫療中心，步行僅需5分鐘路程，不但全年無休，更提供24小時服務，即使半夜也不怕求助無門。中心內三層面積合共三萬三千平方呎，涵蓋8大專科領域，包括外科、麻醉科、神經科、皮膚科、心臟科、眼科、深切治療及內科，並提供針灸治療。而且該中心今年3月才開幕，醫療設備完善且簇新！

▼▼▼點撃圖片放大：看城大動物醫療中心設施▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

15分鐘路程內到寵物公園

愛海頌鄰近康文署轄下的寵物公園，距離物業約15分鐘路程，位於長沙灣興華街西。

公園於2018年落成此整體設施均乾淨簇新，但佔地僅8000平方米，空間不算寬敞。園內分為大狗及小狗活動區，小狗寵主不用再擔心愛犬被大狗嚇怕了。另外，公園也設有飲水機、寵物沖身設備、狗糞收集箱、長椅、滅蚊燈等，考慮算周到。

▼▼▼點撃圖片放大：看寵物公園各項設施▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

區內小型寵物用品店 滿足基本需要

鄰近西九龍中心有三間寵物店，當中以寵物城堡最就腳，店內有多款貓狗乾糧、零食、用品，可以滿足大部份寵物的基本需要。如果想帶寵物洗澡、做SPA，可步行約10分鐘到黃金數碼廣場斜對面的O' My Pets & Spa，店內不單有納米微泡SPA、炭酸泉，還有少量寵物用品及食品作零售。假如想要更大型的寵物用品店，就要乘車到太子一帶寵物店。

▼▼▼點撃圖片放大：看周邊寵物用品店的位置▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

生活配套算完善

愛海頌最就近的購物商場非西九龍中心莫屬，該中心5樓及7樓的蘋果商場匯集百多間小店，商品價格親民。惟中心出入口標明禁止寵物內進，記者其後向中心職員查詢，對方口頭回覆指，只要寵物放置在寵物袋、寵物車內，亦可進入商場。

愛海頌步行約7分鐘即到黃金電腦商場，場內有琳瑯滿目的電腦、手機及周邊商品，而附近的鴨寮街兩旁亦有無數電子儀器、用品的商店、排檔，喜歡數碼電子產品的朋友，絕對可以消磨一整天。

追求時尚生活的朋友，亦可步行約12分鐘到港鐵南昌站附近的購物商場V-Walk，內有百多間商鋪，提供餐飲、美容、珠寶、服飾等商品，亦有大型超市及戲院。

▼▼▼點撃圖片放大：帶你逛西九龍中心▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

米芝蓮在左近

民以食為天，愛海頌周邊匯聚了無數平民美食，步行7分鐘至福榮街（即黃金電腦商場側門），有人氣街頭美食小店，包括文記車仔麵、維記車仔麵、十八座狗仔粉、囍囍美食等等，如果不嫌路程遙遠，還可以步行約15分鐘到米芝蓮星級食肆「添好運點心專門店」。喜歡親自下廚的朋友，還可以步行5分鐘到北河街街市，購買各款鮮活食品回家烹調。

▼▼▼點撃圖片放大：看平民美食天堂▼▼▼

+ 3 + 2

鄰近體育館、足球場 備多元化康樂設施

愛海頌對面是康文署轄下的通州街公園，園內綠化範圍充足，具有多元化康樂設施，包括七人硬地足球場、網球場，還有壁球中心。步行約10分鐘可抵達深水埗公園，園內設有游泳池。假如喜歡在室內做運動，可步行約5分鐘前往北河街體育館。

▼▼▼點撃圖片放大：看愛海頌就近康樂設施▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

交通配套完善 直通港九新界

愛海頌周邊交通設施完善，鄰近荔枝角道、長沙灣道，沿途有多條巴士、小巴路線。步行約5分鐘到西九龍中心，內設室內巴士總站，有多條巴士路線來往港九各地；而步行約7分鐘即可到達港鐵深水埗站、12分鐘即可到達港鐵南昌站。

西九龍中心地下的巴士總站。

總結：

愛海頌附近小店林立，居民能輕易購得生活必需品。區內交通配套完善，居民可以輕易往來港、九、新界。

不過，區內大多為小店，寵物用品店的商品選擇亦較少，只能滿足基本需要。但有幾點狗主要注意，深水埗尚有不少地方有待發展，未來重建項目繼續上馬，入住後可能要忍受附近工程帶來的嘈音，另外由於該區人口及樓宇較密集，空氣質素難免較近郊地區為差。