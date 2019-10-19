爆肌小鮮肉半裸幫貓主子沖涼　過萬網民錯重點：我也想被洗

「別人家的鏟屎官永遠不會讓人失望！」網友Edison Yang這天在Facebook社團「貓咪也瘋狂俱樂部」PO幫自家萌貓「唬迪」洗澡的影片，乖巧的毛孩雖然才半歲大，但是被水淋濕時卻不吵不鬧非常穩定，原先飼主是想要曬曬自己的天使愛貓，怎料上萬名網友全部歪樓（故意離題），把重點放在裸著上半身幫貓洗澡的小鮮肉奴才。

鮮肉爸幫貓洗澡，上萬網友歪樓。（ETtoday提供，IG@edison_yang_yang授權）

Edison Yang笑說，唬迪真的是隻非常天然呆的小傻貓，這是牠貓生第二次洗澡，想當初第一次碰水時，牠激動地喵喵叫還數度想逃跑，連主人都難以掌握，沒想到現在就馬上習慣了，從頭到尾只喵了幾聲，而剪指甲、打針時也都只有一開始反應很大，之後也都乖乖地任奴才擺布，是個適應力很強的天使貓無誤！

天然呆的唬迪現在已經不怕洗澡了。（ETtoday提供，IG@edison_yang_yang授權）

對於陌生的人類，唬迪的神經也特別大條，牠絲毫不怕不熟識的人們，只要朋友們來到家裡，牠都會傻傻地給對方又摸又抱，但是一旦碰到家裡脾氣差的紅貴賓，就會默默躲到一旁遠遠看著，完全不敢招惹對方；此外，牠還有個超奇特的怪癖，就是非常喜歡把自己卡在各種傢俱裡，接著再上演相同的受困戲碼給爸爸看，讓飼主超傻眼。

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不過，網友們似乎都不在意影片中的貓咪有多可愛，反而對男飼主的高顏值和好身材非常關注，紛紛在底下留言表示，「到底要我看哪裡」、「這不是貓咪的社團嗎？我怎沒看到貓」、「這樓全部都是女生，我的天，她們一定都是在看貓咪」、「想當那隻貓」、「我可以看鏟屎官洗完澡的樣子嗎？」、「留言有9成都心不在焉」、「為什麼我突然那麼想洗澡」、「可以幫我洗嗎？我是說貓」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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