被毒殺了嗎？！唐狗倒臥路邊　媽見這幕下秒收回眼淚

台灣一名女飼主發現愛犬倒臥在路口，翻白眼且四肢僵直，她懷疑愛犬被毒殺，頓時晴天霹靂。然而，狗狗在下一秒竟睜開雙眼，伸伸懶腰，令心急如焚的女飼主好氣又好笑。

日前，台灣一名女飼主經歷了刻骨銘心的一分鐘，從以為愛犬慘死，到見證愛犬「復活」，她的心情猶如過山車般起伏跌宕。事發當天早上6時多，她看見7個月大的愛犬「歐歐」倒臥在住所外的路口，四肢僵直，雙眼向上翻，動也不動。

女飼主發現愛犬倒臥在路口，翻白眼且四肢僵直。（Facebook@米克斯傳奇）

該名女飼主迅速跑至歐歐身旁，當下以為牠被毒殺，隨即準備放聲痛哭。豈料，歐歐這時卻突然轉身，睜開眼睛，一臉疑惑地盯著她。女飼主得知愛犬安然無恙，雖然大感驚喜，但仍不禁咒罵了一聲，並向網民抱怨：「牠只是在睡覺！」女飼主亦在帖文中補充指：「（歐歐）何止欺騙我的感情，牠還傷了我的心。」

女飼主亦在帖文中補充指，「（歐歐）何止欺騙我的感情，牠還傷了我的心」。（Facebook@米克斯傳奇）

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不少網民看到歐歐的怪異睡姿後，均笑言理解該名女飼主的擔憂，「牠這是當機一下而已」、「兵不厭詐，這是戰爭」、「睡姿好特別」、「牠在跳夢中芭蕾」、「通常是很舒爽才會有這姿勢」。另外，網民們亦紛紛「出賣」家中黑色愛犬，貼出牠們的睡姿照。