【萌寵充電站】與72kg妞芬蘭犬成長　孩子每天遛狗變成「狗遛人」

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 愈來愈多人都認同，讓毛孩與小朋友一起成長，可以令身心更健康。在美國，有一對夫妻領養了兩隻巨狗，作為陪伴家中3個小孩一起成長的保母。由於巨狗體型龐大，因此不時與小孩一起產生微妙的化學作用，出現一幕幕又萌又療癒的畫面。現在他們1家7口更決定要遊歷全美國50州，一起共同解決許多前所未見的情況。

巨型的紐芬蘭犬，比兒子1歲多時還要高大。（IG@ralphie_the_newf_and_the_boss）

每個人養育孩子的方法都有不同，而這對美國的夫婦，便選擇了相當特別的方法。他們不止讓2隻巨型的紐芬蘭犬作為3個小孩的成長伙伴，在去年8月，他們1家7口更開展了冒險之旅，希望能遊歷美國50州。

【點擊圖片看兩隻巨型紐芬蘭犬如何與小朋友打成一片，變身為孩子成長過程中不可分割的好保母、好拍檔】

1家7口的跨州冒險之旅還在繼續進行，不知他們現在到了哪一個州呢？（IG@ralphie_the_newf_and_the_boss）

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每個人養育孩子的方法都有不同，而這對美國的夫婦，便選擇了相當特別的方法。他們不止讓2隻巨型的紐芬蘭犬作為3個小孩的成長伙伴，在去年8月，他們1家7口更開展了冒險之旅，希望能遊歷美國50州。

用了5個月，他們便遊歷了26個州份。（網上截圖）

原本居住在美國加州長灘市的Joshua Fisher夫婦，在2014年時他們收養了1歲大的紐芬蘭犬Ralphie，家中的孩子完全沒有因狗狗大而害怕，反而和牠玩樂在一起過得很開心。於是1年後，Fisher夫婦決定再領養另一隻紐芬蘭犬Boss回家。就這樣，他們完整的1家7口，2狗3小孩加上夫婦2人，開開心心地過每一天。

巨人紳士

紐芬蘭犬體型龐大，有「巨人紳士」的稱號，因為牠們對人類很友善，而且相當忠誠可靠。不過，Fisher也有投訴過，就是兩隻狗狗的口水實在太多了，經常要在家裏準備好毛巾抹掉，不然就真的會「口沫橫飛」。

拋開一切，決定隨心冒險。（IG@ralphie_the_newf_and_the_boss）

不過，領養了2隻紐芬蘭犬後，最開心的還是家中3個孩子。他們間感情相當之好，幾乎把狗狗當作巨型毛公仔般。他們一起成長，一起玩、一起笑，還一起闖禍、一起挨罵！當小孩還小時，Fisher夫婦已教導孩子們要負責任，要讓他們去遛狗。但兩隻紐芬蘭犬實在太大，根本不知是人遛狗還是狗遛人。

小兒子拖狗狗去行山！（IG@ralphie_the_newf_and_the_boss）

去年8月初，Fisher夫婦把房子賣掉，辭去了工作，決定要來一個全家的冒險之旅，目標是遊歷全美國50州。他們買了露營車，駕着車子遊歷不同的州份，並參與當地的活動，讓孩子和狗狗見識更多新奇的事物。現時他們的旅程已超過一半，如果你想知他們去到那個州份的話，可瀏覽他們的官方網站We are raising Fishermen，追蹤他們的最新動態。