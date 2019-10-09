橘貓陪爸站門口　目送女兒離開娘家　溫馨畫面惹哭網民

大家小時候有沒有遇過這樣的情況？爸媽總會把你送到門口，還目送你離開。 台灣這位貓主也不例外，她每次從娘家離開，爸爸總會走到門前目送她，而且腳邊還會跟著一個可愛的橘色身影！原來她家的貓咪同樣不捨得她離開，要走出來送她！整個場面超溫馨！

貓主Jean看著爸爸、橘貓蛋餅站在門口目送她離開，心裏泛起了一股溫暖。（受訪者提供）

「以往從娘家要離開的時候都是老爸送我出門，忘記從何時開始，每次從娘家要離開時，都會有一個可愛的橘色身影跟著跑出來。」貓主Jean接受《香港01》訪問時指，這張照片是她上車後，往家門口一看，突然覺得好可愛、好溫馨，於是拍下了這張照片，結果獲得上千網民點讚！

照片裏的橘貓叫作「蛋餅」，牠原本是Jean娘家附近的流浪橘貓，經常會跟另一隻流浪貓搶食、搶地盤：「爸媽也愛貓，所以常常餵養牠，後來牠幾乎定居在娘家了。」

▼▼▼點撃圖片放大：看萌貓蛋餅翻肚賣萌照▼▼▼

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這隻流浪橘貓原本並不親人，直至她家養的貓咪「蛋捲」病逝後，大家開始把注意力集中在這隻浪貓身上，還為牠改了「蛋餅」這名字，「蛋餅也變得越來越親人，蛋餅的陪伴漸漸給予全家非常大的安慰，無形中療癒了全家人。」

現在的蛋餅是隻超親人的貓咪，每次看到Jean跟她姊姊回娘家，都會發出極度撒嬌的聲音，還會走過來翻肚、磨蹭討摸，「根本無法抗拒！想立刻將牠抱緊處理。」

每次看到人都會翻肚賣萌的橘貓蛋餅。（受訪者提供）

「每次回娘家要離開的時候，老爸跟橘貓蛋餅都會到大門口送我們離開，這畫面好療癒好可愛！」Jean把照片分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，隨後有近2千多網民點讚，不少網民留言指「想哭的感覺」、「好溫馨的畫面」、「好有愛的畫面」，大家的貓咪都喜歡目送你出門嗎？