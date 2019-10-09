婆婆住院無人知　動保破門見15貓超驚訝：這是最接近地獄之地

英國最近發生一宗可怕的虐貓事件，有人在住院後近1個月，才告知家中養了15隻貓咪無人照顧。動保人員破門而入，單位內臭氣沖天，更被形容是「如果世上有最接近地獄的地方，就是這裏了」。

就是這裏，有15隻貓咪被困在如地獄般的生活環境中。（facebook@Feral Rescue）

在英國根茲博羅（Gainsborough），有位長年獨居的老人，在上月初因病被送到醫院裏留醫。但他在住院近1個月後，才告知其他人，他家裏養了15隻貓咪，沒人去照顧餵養。救援組織Feral Rescue在接到通知後，第一時間趕到老人居住單位並破門而入。在破門的瞬間，所有人都幾乎被嚇倒了，「這裏無疑是最接近地獄的地方。」

【點擊圖片看這可怕的地獄生活環境，幸好貓咪及時被救出，未有生命危險】

貓咪現在已被移到安全的地方，並接受治療。（facebook@Feral Rescue）

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動保人員在單位內找到了15隻貓咪，牠們沒有清水可飲用，更加缺乏糧食。「每隻貓咪都被屎尿蓋滿了全身，這裏明顯已有多年沒人去打理！」動保人員將貓咪救起，發現牠們大多營養不良，而且多隻貓咪患有流感，急需要治療。

有網民表示，這貓很像他走失的那隻。（網上截圖）

據悉此獨居老人早前已有虐待動物前科，更曾被禁止飼養動物。而家裏的貓咪，有指是老人在街上撿回來的。事件被Feral Rescue揭露後，有網民發現公布的相片中，明顯是自己失蹤多年的貓咪，於是到Feral Rescue領回。

現時15隻貓咪已送到安全地方，有4隻更是回到舊主人家中。Feral Rescue也在網上發起眾籌，希望募集醫療費用以減輕負擔。同時他們也希望有心人，可把這些貓咪領養回去，給牠們一個幸福的家。