【走失狗】婆婆街頭急尋走失狗B　金毛狗媽緊跟隨　兩天不吃不喝

如果家中愛犬走失了，你會上街頭去找牠嗎？ 在河南鄭州，近日有位70歲婆婆，推着單車帶着一隻金毛尋回犬，而且還拿着一個尋狗啟事的紙牌。原來她家6歲多的狗狗走失了。而在旁的狗媽，就是狗狗的媽媽。婆婆表示，狗狗走失後，狗媽已兩天沒有吃東西，很是膽心，希望有狗狗消息的人，能盡快與她聯絡。

老人在街上喊着狗狗的名字，希望能盡快找回。（梨視頻）

近日在河南鄭州的街頭，有位婆婆推着單車四出在尋狗。從影片中可得知，這名王姓婆婆已70歲。10月5日時，家中的6歲金毛尋回犬在大雨的夜裏跑了出去，至今一直沒有回家。

主人急尋金毛尋回犬帥哥。（梨視頻）

+ 6 + 5 + 4

緊跟着婆婆的，是一隻年邁的金毛尋回犬，牠看起來已很疲憊，但仍不時東張西望，焦急地探索四周的情況。據婆婆指，身旁金毛狗媽就是走失的「帥哥」親媽媽。走失了的這2天，母狗也不吃不喝，顯得很是擔心。

我家金毛名字叫帥哥，公狗。9月5號下大雨的夜裏跑出去，至今未歸。丟失地點在宏河路和歐麗路附近。老人70歲了，養「帥哥」6年了。狗已經成為了我生命中的不可分割的一部分。沒有「帥哥」的陪伴，茶不思、飯不香、睡不着，感覺活不下去了。希望社會的好心人能幫助一下老太太，沒有「帥哥」的陪伴，很難活下去，救救老人吧！有知情者或拾到者請與本人聯繫。感謝金3000元。 尋狗啟事

義工得知婆婆的故事後，便主動替她製作了尋狗啟事的紙牌和宣傳單張，協助她在街頭派發。網民得悉此事後，也在網上紛紛留言：「希望早日尋回」、「有沒有人看到狗狗，老人真的很傷心」、「撿到狗狗的人快交出來，牠是人家的寶貝」。

【點擊圖片看另一個尋狗故事，為了尋回愛犬，狗主夫婦把工作也辭去了，全心全意尋狗，最終57天後奇蹟尋回】

現在Katie終於回家了！（facebook@Katie_IS_Home!）