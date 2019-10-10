【萌寵充電站】橘貓兄妹被養成大肥豬　主人抱怨：易胖體質惹的禍

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 貓咪肥嘟嘟當然很可愛，但你是否也擔心牠們身體會有問題？有網民表示，雖然家中兩隻橘貓看起來很肥胖，體重達11.2公斤和9公斤，但事實上牠倆吃東西不算多，都是「易胖體質」惹的禍。

貓咪都會受「易胖體質」影響？網民早前為家中兩隻愛貓磅重，結果出來體重驚人，哥哥胖寶重11.2公斤，而妹妹胖乖也不惶多讓，有9公斤重。當兩隻貓咪窩在一起時，根本就是一團大毛球！

【點擊圖片看橘貓兄妹如何以肥征服大家的心】

兄妹都已9,歲，最愛黏在一起。（instagram@胖寶&胖乖）

不過，網民表示家中養了11隻貓和1隻狗，在體型上這對橘貓兄妹真的是最肥的了，但事實上吃東西的份量一點也不多，「家裏很多貓都比牠倆還愛吃，卻沒牠們胖」。

想知兩隻肥貓近況，便要追蹤牠們的IG了。（網上截圖）

雖然胖胖的毛孩很可愛，但亦要注意身體情況，過重會令毛孩承受不必要的痛苦，甚至帶來許多疾病。幸好網民指自己會定期帶家中毛孩去獸醫處檢查身體，而現時家中毛孩，每隻體檢出來的結果都是正常！

至於胖寶和胖乖為何這麼肥？網民歸咎於是「易胖體質」惹的禍，所以縱使貓咪吃得不多，卻是容易吸收，結果變肥。另外，兩隻橘貓的毛都很蓬鬆，因此看起來更加肥大！

【點擊圖片看另一小橘貓，牠便一點兒也不肥胖。沒法減肥的肥貓，瘦不下來看看也好】

日本小橘貓「小晴」經常以超萌睡姿入睡。（Instagram圖片：komugi_life）