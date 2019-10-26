老爸夢見黑狗走失　睡醒後即緊張訓話　感動上萬網民

滿腹的委屈誰能知？台灣桃園飼主詹愛莉飼養一隻黑狗「寶弟」，日前家中爸爸夢見自己帶寶弟出去玩，沒想到毛孩竟然跟著別人跑走不見了，從夢中驚醒的老爸就衝去客廳唸寶弟說，「下次出去不能亂跑，害我找不到你」，讓一旁的詹愛莉一頭霧水表示，「當初說不養狗狗的是誰？」

目前3歲半的寶弟，是詹愛莉老闆朋友家的狗狗生的，當初她的老闆沒有好好照顧寶弟，毛孩也沒打過預防針。飼主詹愛莉接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，某次陪寶弟出去玩，汪汪竟染上了「犬小腸病毒」，還不停的上吐下瀉、拉血便，當下想馬上帶狗狗看醫生，沒想到對方竟然說，要回家給毛孩吃草藥治療，心疼之餘趕緊表明，「醫藥費我自己付，但是以後狗狗就是我的了。」

按圖看看詹愛莉的愛犬寶弟 :

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剛開始，詹愛莉假日會帶寶弟到家裡玩，爸爸原本相當反對，一心只想趕快將寶弟送回去給老闆，不過可愛的毛孩最終成功融化了老爸。詹愛莉說，某日晚上，他竟然自己開口說，「我有肉肉要給寶弟吃」，全家人才慢慢從偶爾帶寶弟回家，到後來成功正式收編牠！

因此，當把拔夢見寶弟走丟時，他的反應才會如此劇烈，詹愛莉在Facebook貼文中表示，爸爸做惡夢醒來後很生氣地看著寶弟，她還以為毛孩做了什麼壞事，「雖然寶弟一臉無辜，但牠還是給爸爸一個安慰的親吻」。詹愛莉說，爸爸每天回家第一件事就是煮肉肉給寶弟吃，現在跟人聊天也是滿口的「狗經」。

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詹愛莉將故事分享到Facebook社團「有點毛毛的」，網友看完後感動的留言，「人狗情深」、｢真愛大爆發」。事實上，詹愛莉周遭的朋友還說，「把拔跟寶弟越來越像」，把拔聽完也都很開心，他對寶弟的情感也就越來越深了，家人還創一個粉絲專頁「寶弟的日常生活」，分享「小短腿」寶弟與老爸的故事！

【點擊圖片看另一隻黑狗故事，牠體型雖然大，卻有一顆溫柔的心】

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】