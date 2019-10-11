狗狗最愛什麼玩具？網民貼36張狗狗最愛公仔照　直接說出答案

你家狗狗最喜歡玩什麼毛絨公仔呢？ 有網民在Twitter發表了一篇帖文，請各大網民分享狗喜歡的毛絨公仔，結果吸引了大批網民回應。有些狗狗會抱著公仔睡覺，有些狗狗會叼著公仔散步，有些狗狗會撕開公仔......不管怎樣都會令你會心微笑！

狗狗：「媽，它給我玩壞了，幫我用針線補一補可以嗎？」（Twitter圖片：Julia_CS）

寵主最喜歡買玩具給狗狗，例如毛絨公仔、玩具球、磨牙繩結等等。在眾多玩具裏，狗狗最喜歡質感柔軟的毛絨公仔，既可以當作抱枕，又可以一起玩耍。有網民忽發奇想在Twitter發文召集各狗主，請他們分享愛犬最喜歡的毛絨公仔，吸引了無數網民回應，紛紛貼相大曬狗狗最愛的毛絨公仔，而且每隻狗狗對待公仔的態度都大有不同！

▼▼▼點撃圖片放大：看狗狗們如何對待牠心愛的公仔▼▼▼

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每隻狗都有不同的口味，有的喜歡鴨公仔、有的喜歡鱷魚公仔，這些公仔幾乎可以拼湊出一個動物園！除了口味有差別，就連牠們對待公仔的態度亦大有不同，有些狗狗超愛惜公仔，會抱著它睡覺、叼著它散步，有狗狗則是「愛你愛到殺死你」，把它恨恨地撕開，變成一團團棉花。不管怎樣，牠們玩公仔的樣子都超級萌，令大家會心微笑！

狗狗是種長情的動物，可以默默守護牠喜歡的公仔！

來自荷蘭阿姆斯特丹的金毛尋回犬Barley，不管走到哪裡都會喜歡帶著毛公仔Fluffy，無論睡覺、散步、大小便、看電視，都要帶著Fluffy，簡直就像它的貼身保鑣！

▼▼▼Barley和Fluffy老友鬼鬼，每天窩在一起場面超溫馨▼▼▼