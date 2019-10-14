伯伯紮馬拉超粗鐵鍊引惡犬　10秒後比特犬現真身　網民集體崩潰

網上日前流傳一段爆笑短片，片中的女飼主聲稱要拖出家中「惡犬」展示威嚴。一名老人狀甚吃力地拖拉著一條粗鐵鍊，幾經辛苦後終拖出「惡犬」，原來是一頭非常年幼的比特犬，讓網民們期望落空，忍俊不禁。

日前，一名寵主在其Facebook專頁上傳了一段逗趣影片，隨即笑翻網民。片段起初有一把女聲大喊：「給你看看我家的惡犬，要不我看你們有點不尊重我啊」，然後便有一名滿頭白髮的老人嘗試從室內拖出「惡犬」。

滿頭白髮的老人吃力地拉動鐵練。（Facebook@金毛輪胎）

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那名老人使勁地拖拉一條粗鐵鍊，不但蹲下架起馬步，更用腳踩在牆上「借力」，似乎十分吃力才能勉強拉動鐵鍊。十秒後，鐵鍊末端的「惡犬」終於現身，原來只是一頭僅得數個月大的比特幼犬，搖搖晃晃向前踏步。牠似乎對眼前情況一頭霧水，疑惑地愣在原地。這時，女聲繼續喊叫：「來，給他們狠一個！齜牙！齜牙！給他們嚇死！這一口下去你二兩肉就沒有了」，配上幼犬嬌小的身軀，場面甚為搞笑。

網民看到「惡犬」的真身後大呼可愛，大讚老人的演技精湛，成功騙倒他們。然而，部分網民質疑飼主為幼犬繫上粗鐵鍊是虐狗行為，狠批「殘忍的作為，一點也不好笑」。該專頁飼主隨即回應，釋除網民疑慮：「塑料做的假鐵鏈，而且中間是空心的那種，網上有賣喔，和泡沫板一樣輕。」另外，也有網民發現影片中的亮點，笑言真正的「惡犬」應該是躲在籠子內的狗媽媽，「牠媽出來就完啦。」

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