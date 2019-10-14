橘貓「滷肉」離世3年　嬰兒大腿現幸福印記　貓奴驚喜得又哭又笑

寵物與寵主的緣分只得短短十多年，但有靈性的毛孩們往往會以其他方式繼續留在主人身邊。台灣一名貓奴日前迎接兒子出生，發現兒子大腿上竟浮現出離世愛貓的樣貌，瞬即激動發文表示愛貓守約回來與他重聚了。

日前（10日），台灣一名男飼主在網上發文，分享其離世愛貓「投胎」與他團聚的感人故事。這名曾姓飼主的愛貓在3年前離世，臨終前他與愛貓許下約定，「希望你可以來當我兒子」。數日前，他發現初生兒子的大腿上竟出現狀似貓貓五官的圖案，隨即驚喜得又哭又笑。

曾姓飼主的愛貓「滷肉」在3年前離世。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

曾姓飼主原本養有一隻名為「滷肉」的橘貓，可惜牠於3年前不幸罹患急性肝衰竭，十多天後終不敵病魔離世。當時曾姓飼主與臨終的滷肉約定，要投胎成兒子再度團聚。3年後，曾姓飼主終於等到了兒子出生，但他起初並未留意到兒子腳上的圖案，直至友人提醒他才恍然大悟，「雖然等了好久，但一切都值得。今生是我欠牠的，來生是我答應牠的。」

曾姓飼主發現兒子的大腿上出現狀似貓貓五官的圖案，認定是愛貓投胎回來當他兒子。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

▼▼▼▼▼點擊相片看嬰兒大腿上的圖案▼▼▼▼▼

他將這段感人經歷分享至Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，並寫道「話說從老婆懷孕，我就一直認定是我的貓兒子滷肉。滷肉的暗號提示，印證我跟滷肉的約定。願所有愛貓的朋友一直跟毛孩子不分離。」

網民們看畢後紛紛大呼感動，留言指「幸福的約定」、「貓的靈性真的是特別高」、「完了，你兒子長大一定愛吃罐罐」、「以前的你是剷貓砂，現在是換尿布」、「我相信有這種緣份存在這世界上」。

▼▼▼▼▼另一女飼主的愛貓也曾以這種方式遵守約定「回來」▼▼▼▼▼